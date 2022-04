रायपुर : अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में आकर्षी कश्यप भारत की सर्वश्रेष्ठ बैडमिंटन खिलाड़ी महिला खिलाड़ी पीवी सिंधु (Best badminton player PV Sindhu) के साथ हिस्सा लेंगी. भारतीय बैडमिंटन संघ की ओर से आयोजित सिलेक्शन ट्रायल आयोजित किया गया था. सिलेक्शन ट्रायल में छत्तीसगढ़ की खिलाड़ी आकर्षी कश्यप ने जीत हासिल कर छत्तीसगढ़ का नाम पूरे देश में रोशन किया है. सिलेक्शन ट्रायल में जीतकर आकर्षी ने भारतीय टीम में जगह बनाने के साथ-साथ कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व (Akarshi to represent India in Commonwealth Games)करने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी की उपलब्धि भी हासिल की है.

आकर्षी ने जीता रोमांचक मुकाबला : महिला एकल सिलेक्शन स्पर्धा के फाइनल मुकाबले में आकर्षी ने अस्मिता को तीन सेट तक चले रोमांचक मुकाबले में 21-10 , 17-21 , 21-15 से शिकस्त दी. सिलेक्शन ट्रायल में प्रदेश की आकर्षी ने कुल 7 मुकाबले खेले . सभी 7 मुकाबलों में अपने विरोधियों को करारी शिकस्त देते हुए जीत हासिल की. बता दें कि मिक्स युगल सिलेक्शन ट्रायल के फाइनल में प्रदेश के ईशान भटनागर को अपनी महिला जोड़ीदार तनीषा के साथ हार का सामना करना पड़ा है. हालांकि हार के बाद भी ईशान और तनीषा को दूसरा स्थान प्राप्त करने पर कॉमनवेल्थ और एशियाड में जाने की संभावना बनी हुई है.