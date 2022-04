रायगढ़ : जिला सेनानी एवं जिला अग्नि शमन नगर सेना रायगढ़ ने 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्नि सुरक्षा सेवा सप्ताह मनाया . बतादें कि "अग्नि सुरक्षा सप्ताह" हर साल मनाया जाता है. बुधवार को "अग्नि सुरक्षा सेवा सप्ताह" (Fire Safety Survival Week) का आखिरी दिन था. 14 अप्रैल से 20 अप्रैल 2022 तक सुरक्षा सप्ताह मनाया गया. इसके अंतर्गत सप्ताह भर कई कार्यक्रम के माध्यम से आम जनता को जागरूक किया गया.

बाइक रैली निकली : जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी नगर सेना, रायगढ़ कार्यालय से फायरमैन और नगर सेना ने बाइक रैली ( City soldiers took out bike rally in Raigarh) निकाली. रैली पूरे शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए जिला सेनानी कार्यालय में संपन्न हुई. रैली के दौरान फायरमैन एवं नगर सैनिकों ने जमकर नारेबाजी की . अग्नि सुरक्षा जीवनरक्षा सप्ताह के दौरान 14 से 20 अप्रैल तक स्कूलों में निबंध प्रतियोगिता एवं डेमोनेशन देकर आग से बचाव के बारे में बताया गया .

रायगढ़ में मनाया गया अग्नि सुरक्षा सेवा सप्ताह



शहीदों की याद में आयोजन : गौरतलब है कि 1944 में मुम्बई बंदरगाह में सेना की विस्फोटक सामग्री से भरा पानी का जहाज लपटों के आगोश में समा गया था. आग पर काबू पाने के लिए मुंबई फायर सर्विस के सैकड़ों अधिकारी और कर्मचारी घटनास्थल पर भेजे गए थे. अटूट साहस और पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए इन जांबाज अग्निशमन कर्मचारियों ने धधकती ज्वाला पर काबू करने का भरसक प्रयत्न किया था. आग पर नियंत्रण तो पा लिया गया, लेकिन इस कोशिश में 66 फायरमैन को अपनी जान की आहूति देनी पड़ी थी. इन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने और अग्नि से बचाव के उपाय बताने के लिए देशभर में "अग्नि सुरक्षा सप्ताह" मनाया जाता है.