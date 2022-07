कवर्धा : जिले के पिपरिया थाना क्षेत्र में प्रेमी जोड़े ने खुदकुशी की है. दोनों का शव पेड़ पर लटकता हुआ (Lover couple commits suicide in Kawardha)मिला. परिजनों ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी है. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने दोनों शवों को फंदे से उतरवाया और पंचनामा तैयार करके पोस्टमार्टम के लिए शव भेज दिया.

कहां का है मामला : पूरा मामला जिले के पिपरिया थाना क्षेत्र के मरका गांव का (Case of Marka village of Pipariya police station area of ​​Kawardha) है. जहां बुधवार सुबह खेत काम करने गए लोगों ने बबलू पेड़ पर फांसी पर झुलती युवक-युवती की लाश (Youth and girl of Marka village committed suicide) देखी. इसके बाद घटना की खबर पूरे गांव में फैली. ग्रामीणों ने परिजनों को इसकी जानकारी दी.इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची. मृतक युवक की पहचान गाँव के ही रहने वाले मंगल यादव और भुवनेश्वरी के रुप में हुई.

क्या है परिजनों का कहना : इस मामले में परिजनों का कहना (kawardha news) है कि ''जब वो सुबह उठे तो बच्चे घर में नही होने का पता चला और परिजन काफी खोजबीन कर रहे थे. लेकिन गांव के बाहर फांसी पर लड़का लड़की की सूचना मिली तो परिजन वहां पहुंचे तो देखा उनके ही बच्चे बबलू पेड़ पर फांसी में झूल रहे हैं.''

क्या है पुलिस का एंगल : डीएसपी मोनिका सिंह परिहार ने बताया कि ''दोनों मृतक एक ही गांव के हैं. दोनों बीती रात को घर से निकले थे. जिनकी लाश बबलू के पेड़ पर फांसी पर लटकी मिली है. दोनों आत्महत्या किए हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है, आगे की कारवाई की जा रही है. मौत का सही करण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा.''