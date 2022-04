जगदलपुर : अपने दो दिवसीय प्रवास पर बस्तर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं (CM Bhupesh Baghel two day visit to Bastar) की है. जिनमें बस्तर नगर पंचायत के 2 गांव को ग्राम पंचायत बनाने की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया. साथ ही बस्तर में नए तहसील और अनुविभाग बनाने की घोषणा भी सीएम ने की है. सीएम भूपेश बघेल ने बस्तर में चल रहे आदिवासियों के विरोध पर कहा कि यदि बस्तर के आदिवासी किसी बात से नाराज हैं तो उन्हें प्रजातांत्रिक तरीके से अपना विरोध प्रकट करना चाहिए. ना कि कलेक्ट्रेट कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ करनी चाहिए. बस्तर में नक्सली घटनाओं में कमी (Reduction in Naxalite incidents in Bastar) आयी है. कुछ ऐसे लोग और संगठन हैं जो इसे उग्र रूप देने की कोशिश कर रहे हैं. आग में घी डालने काम किसी को नहीं करना चाहिए.

सीएम भूपेश बघेल का दो दिवसीय बस्तर दौरा

वनकर्मियों की हड़ताल गलत : इसके अलावा सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में चल रहे वन कर्मचारियों के हड़ताल को गलत (Forest workers strike wrong) बताया है, क्योंकि ग्रीष्मकाल में वनों को काफी नुकसान होता है. वनों को आग से बचाना चाहिए. यदि कर्मचारियों को किसी प्रकार की दिक्कत है तो उन्हें अपने उच्च अधिकारियों से बातचीत करके सुलझा लेना चाहिए. बातचीत से सभी समस्या आसानी से हल हो सकती है. बस्तर के महाराजा प्रवीणचंद्र भंजदेव (Maharaja of Bastar Praveen Chandra Bhanjdev) के मामले पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पिछले 15 साल तक भाजपा के रमन सिंह सोए हुए थे और जब बस्तर से बीजेपी पूरी तरह खाली हो चुकी है, तब उन्हें प्रवीण चंद्र भंजदेव की याद आ रही है.

डी पुरंदेश्वरी पर भी साधा निशाना : बीजेपी की प्रदेश प्रभारी डी. पुरंदेश्वरी (BJP state in charge D Purandeshwari) के लगातार बस्तर दौरे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि पुरंदेश्वरी छत्तीसगढ़ के नेताओं की उपेक्षा करते नजर आ रहीं हैं. छत्तीसगढ़ के दौरे के दौरान डी. पुरंदेश्वरी ना ही डॉ रमन सिंह को अपने साथ दौरे पर लेकर चल रहीं और ना ही छत्तीसगढ़ के किसी बड़े बीजेपी नेता को. यदि किसी भी पार्टी के प्रदेश प्रभारी के द्वारा अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जाती है तो यह सही नहीं है. इसके साथ ही विधायकों पर नाराजगी के सवाल पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कोरोना काल की वजह से प्रदेशभर के जनप्रतिनिधि और खासकर बस्तर के जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के दौरे पर नहीं पहुंच पाते थे. अब कोरोना वायरस का खतरा नियंत्रण में होने के बाद लगातार क्षेत्र के जनप्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्र में पहुंचकर जनता की समस्या सुनेंगे.