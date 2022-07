बस्तर: संभाग में तैयार हो रही बस्तर फाइटर्स की टीम मैदान में उतरने को तैयार है. बहुत जल्द बस्तर फाइटर्स की टीम नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च कर (Bastar fighters deployed soon on the Naxal front) उन्हें मुंहतोड़ जवाब (Bastar Fighters will be deployed on the Naxalite front) देगी. दरअसल बस्तर संभाग के समस्त जिला मुख्यालयों में बस्तर फाइटर्स आरक्षक भर्ती प्रक्रिया की लिखित परीक्षा संपन्न हुई है. जिसमें 5332 उम्मीदवार लिखित परीक्षा में शामिल हुए. यह परीक्षा 50 प्रश्न और 50 अंकों की वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय पद्धति से हुई. अब जल्द ही इस परीक्षा में किए गए दावा आपत्ति का निराकरण करके मेरिट सूची तैयार की जाएगी.

बस्तर फाइटर्स भर्ती प्रक्रिया को लेकर स्थानीय युवक-युवतियों उत्साह: बस्तर आईजी सुंदरराज पी. ने बताया कि, "बस्तर फाइटर्स भर्ती प्रक्रिया में स्थानीय युवक-युवतियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. जिसको देखकर यह प्रतीत होता है कि आने वाले समय में बस्तर संभाग में शांति, सुरक्षा एवं विकास कार्यों को गति प्रदान करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान (Bastar Fighters will be deployed on the Naxalite front)होने वाला है."

यह भी पढ़ें: बुर्कापाल नक्सली हमला केस: जेल में बंद 105 ग्रामीणों की हुई रिहाई

गुमराह करने वालों पर होगी कार्रवाई: इसके अलावा आईजी ने कहा कि, "इस भर्ती प्रक्रिया के संबंध में अनैतिक, अपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित होने पर ऐसे लोगों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 420 के तहत (Bastar Fighters will be deployed on the Naxalite front) कार्यवाही की जाएगी. साथ ही यदि किसी व्यक्ति द्वारा अभ्यर्थी अथवा उसके परिजनों से संपर्क कर गुमराह और दिग्भ्रमित करने की कोशिश की जाएगी. तो तत्काल ही पुलिस महानिरीक्षक (बस्तर रेंज) व एसपी कार्यालयों में इसकी सूचना देने की अपील की है.