भिलाई : पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज दुर्ग बद्री नारायण मीणा के मार्गदर्शन में तथा पुलिस अधीक्षक दुर्ग डॉ. अभिषेक पल्लव (Dr Abhishek Pallav) के निर्देशन पर जिले में अभियान चलाया जा रहा है. ताकि असामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके.जिले के पुलिस जवानों का हौंसला बढ़ाने और अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ पैदा करने के लिए एसपी अभिषेक पल्लव के निर्देशन में बाइक रैली निकाली (Durg SP took out bike rally for crime control ) गई.

दुर्ग एसपी ने क्राइम कंट्रोल के लिए निकाली बाइक रैली

पेट्रोलिंग टीम में किसने लिया हिस्सा : भिलाई नगर नगर अनुविभाग अंतर्गत थाना क्षेत्रों (Bhilai Police ) में विशेष अभियान के तहत स्वयं पुलिस अधीक्षक दुर्ग ने बाइक पेट्रोलिंग की. इस दौरान एसपी के साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर संजय कुमार ध्रुव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अनंत कुमार भी मौजूद थे. इस रैली में समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना / चौकी प्रभारियों के साथ 100 से अधिक बाइक पर 200 से अधिक जवानों ने बाइक पेट्रोलिंग की.

कहां-कहां से होकर गुजरी रैली : बाइक पेट्रोलिंग कंट्रोल रूम भिलाई से शुरु होकर सिविक सेंटर, जयंती स्टेडियम, सेक्टर 5, सेक्टर 3, बोरिया गेट, बीएसएनएल चौक, सेक्टर 1 पार्क, सेक्टर 1 मार्केट, सेक्टर 2 छठ तालाब, सेक्टर 6 साईं मंदिर होते हुए जुबली पार्क और फिर सेक्टर 7, सेक्टर 8, सुनीति उद्यान होते हुए हुडको शंकराचार्य रोड पार्क से पेट्रोलिंग करते हुए वापस सिविक सेंटर भिलाई पहुंची. इस दौरान बाइक पेट्रोलिंग में पुलिस अधीक्षक दुर्ग ने सभी जगहों का निरीक्षण करते हुए असामाजिक तत्व, अड्डेबाज, बाइक पर स्टंट करने वालों, मोडिफाइड साइलेंसर, चौक चौराहों और पार्कों में नशा करने वालों, मनचलों, गुंडागर्दी, चाकूबाजी करने वालों को समझाइश (bhilai news today)दी.