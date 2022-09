धमतरी: कुरुद ब्लॉक के ग्राम बगदेही में मधुमक्खियों के हमले से एक महिला की मौत (woman died due to bee attack in Dhamtari) हो गई है. सभी महिलाएं खेत काम करने गई हुईं थी. महिला की उम्र ज्यादा थी. वह ब्लड प्रेशर की मरीज भी थी. इसी वजह से हमले के बाद वो जान बचा कर भाग नहीं सकी. महिला को घायल हालत में कुरुद के अस्पताल में भर्ती किया गया. लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी. bee attack in Dhamtari



क्या है पूरा मामला: कुरूद थाना क्षेत्र के ग्राम चोरभट्टी निवासी केजा बाई ध्रुवंशी अपने भतीजे के यहां पितर कार्यक्रम में शामिल होने ग्राम बगौद गई हुई थी. इस दौरान वह अपनी रिश्तेदार महिलाओं के साथ किसी काम को लेकर खेत गई थी. तभी इन महिलाओं पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया. बुजुर्ग केजा बाई ज्यादा भाग नहीं पाई. ऐसे में मधुमक्खियों ने उन पर हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया. जबकि अन्य महिलाओं ने वहां से भाग कर किसी तरह अपनी जान बचाई.

अस्पताल पहुंचने से पहले हुई मौत: घटना की जानकारी जब परिजनों और ग्रामीणों को लगी तो बुजुर्ग को गंभीर हालत में उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुरूद ले जाया गया. डाक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया. शव का पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया है. पुलिस आगे की जांच में जुट गई है.