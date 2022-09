धमतरी: एसीबी की टीम ने रिश्वतखोर पटवारी को गिरफ्तार (Patwari arrested for taking bribe in Dhamtari)किया है. पटवारी पर आरोप है कि 12 हजार उन्होंने पहले ले लिया था, लेकिन पीड़ित का काम पटवारी ने नहीं किया. इसके बाद वह पीड़ित से 9 हजार रुपए की मांग कर रहा था. पीड़ित ने इसकी शिकायत एन्टी करप्शन ब्यूरो से की. इसके बाद टीम ने पटवारी को रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया. Patwari arrested for taking bribe in Dhamtari

धमतरी में एसीबी की कार्रवाई: एन्टी करप्शन ब्यूरो के हत्थे चढ़ने वाले पटवारी का नाम भूपेन्द्र ध्रुव है. वह तहसील कुरूद के राखी गांव में पदस्थ है. बताया जा रहा है कि प्रार्थी ने एसीबी रायपुर में शिकायत की थी कि उनके दादाजी की मृत्यु के बाद पैतृक संपत्ति के नामांतरण और भाइयों में बटांकन के लिए पटवारी भूपेन्द्र ने 25,000 रुपये की मांग की थी.

धमतरी एसीबी टीम ने किया गिरफ्तार: प्रार्थी ने पूर्व में पटवारी को 12,000 रुपये दिया था. वहीं प्रार्थी और आरोपी पटवारी के बीच अंतिम किश्त के तौर पर 9,000 रुपये देने की सहमति बनी. एसीबी की टीम ने शिकायत के बाद पीड़ित से 9,000 रुपये लेते पटवारी भूपेन्द्र ध्रुव को उसके कार्यालय में रंगे हाथ पकड़ा है. आरोपी के विरूद्ध केस दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही कर न्यायालय के सामने पेश किया गया.