गौरेला पेंड्रा मरवाही : मरवाही वन मंडल में लगातार हाथियों का उत्पात जारी (Panic of elephants in Marwahi) है. हाथी ग्रामीणों की फसल के साथ उनके घरों को भी निशाना बना रहा है. देर रात एक ग्रामीण के बाड़ी में हाथी के घुस जाने के बाद अचानक हाथी ने ग्रामीण पर हमला कर दिया. जिससे मौके पर ही ग्रामीण की मौत हो गई. घटना की सूचना पर वन विभाग और मरवाही पुलिस मौके पर पहुंच गई (Villager dies due to elephant attack in Marwahi ) है.



मरवाही में गजराज का आतंक : इन दिनों मरवाही वन मंडल के मरवाही वन परिक्षेत्र में हाथियों (Elephants in Marwahi Forest Range) की चहल कदमी बढ़ गई है. जिसके बाद हाथी लगातार मरवाही वन परिक्षेत्र के इलाकों के जंगलों के साथ रिहायशी क्षेत्र में भी पहुंच रहे हैं. देर रात हाथियों ने मरवाही इलाके के कुम्हारी गांव में मनौरा निवासी अशोक सिंह पर हमला कर दिया. ये हमला उस वक्त किया गया जब अशोक सिंह अपने बाड़ी में घुसे हाथियों को भगाने की कोशिश कर रहा था. हाथियों के हमले में अशोक की मौके पर ही मौत हो (Elephants in Gaurela Pendra Marwahi district) गई.

मौके पर पहुंचा वन विभाग : घटना की सूचना पर वन अमला और मरवाही पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्यवाही के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले में मर्ग कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. वही मामले में जब हमने वन मंडल अधिकारी दिनेश पटेल से बात कि तो उन्होंने मामले को सस्पेक्टड बताया .दिनेश पटेल की माने तो ''मृतक के गले मे जो निशान दिखाई दे रहा है वह हाथी के हमले का नही हो सकता. फिलहाल पोस्ट मार्टम के बाद ही साफ होगा कि मृतक की मौत कैसे हुई है.''

हाथियों के कारण दहशत : वहीं लगातार हाथियों के हमले और हाथियों के उत्पात से ग्रामीण काफी डरे हुए हैं.उन्हें अपने और अपने परिवार के चिंता सता रही है.हालांकि वन विभाग के पास हाथियों को कंट्रोल करने के कोई भी उपाय नहीं है. हाथियों के आगे वन अमला भी बेबस नजर आता है.