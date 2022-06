बिलासपुर: पूरे देश मे अग्निपथ योजना को लेकर आंदोलन की वजह से देश के कई हिस्सों में चलने वाली यात्री ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है (Effect of Agnipath scheme on trains). बिलासपुर जोन ने भी जोन से चलने और यहां से गुजरने वाली 3 ट्रेनों को रद्द कर दिया है. नागपुर रेल मंडल के राजनांदगांव कमना रेलखंड के बीच तीसरे रेल लाइन के कारण कुछ गाड़ियां कैंसिल की गई है. जिसमें ऑटो सिगनलिंग सहित अनेक कार्यो, नॉन इंटरलोकिंग का काम किया जाएगा. नॉन इंटलोकिंग का काम 20 जून सुबह 10 बजे से 22 जून, 2022 तक किया जाएगा. जिसकी वजह से कुछ गाड़ियों को रद्द और कुछ को देरी से रवाना किया जा रहा है. (train cancellations from Bilaspur)

रद्द होने वाली गाड़ियां (South East Central Railway canceled train )

दिनांक 20-21 जून, 2022 को दुर्ग से छूटने वाली 08741 दुर्ग-गोंदिया स्पेशल रद्द रहेगी. दिनांक 20-21 जून, 2022 को गोंदिया से छूटने वाली 08742 गोंदिया-दुर्ग स्पेशल रद्द रहेगी. दिनांक 20-21 जून, 2022 को गोंदिया से छूटने वाली 08743 गोंदिया-इतवारी मेमू रद्द रहेगी. दिनांक 20-21 जून , 2022 को इतवारी से छूटने वाली 08744 इतवारी-गोंदिया मेमू रद्द रहेगी. दिनांक 20-21 जून, 2022 को कोरबा से छूटने वाली 18239 कोरबा-इतवारी एक्सप्रेस रद्द रहेगी. दिनांक 20-21 जून, 2022 को इतवारी से छूटने वाली 18240 इतवारी-कोरबा एक्सप्रेस रद्द रहेगी. दिनांक 20-21 जून, 2022 को बिलासपुर से छूटने वाली 12855 बिलासपुर-इतवारी इंटरसिटी एक्सप्रेस रद्द रहेगी. दिनांक 20-21 जून, 2022 को इतवारी से छूटने वाली 12856 इतवारी-बिलासपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस रद्द रहेगी. दिनांक 20 जून, 2022 को रीवा से छूटने वाली 11754 रीवा-इतवारी एक्सप्रेस रद्द रहेगी. दिनांक 20 जून, 2022 को इतवारी से छूटने वाली 11753 इतवारी-रीवा एक्सप्रेस रद्द रहेगी. दिनांक 20 जून, 2022 को सिकंदराबाद से छूटने वाली 12771 सिकंदराबाद-रायपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी. दिनांक 21 जून, 2022 को रायपुर से छूटने वाली 12772 रायपुर-सिकंदराबाद एक्सप्रेस रद्द रहेगी. दिनांक 19 जून, 2022 को तिरुनेलवेली से छूटने वाली 22620 तिरुनेलवेली-बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी. दिनांक 21 जून, 2022 को बिलासपुर से छूटने वाली 22619 बिलासपुर-तिरुनेलवेली एक्सप्रेस रद्द रहेगी. दिनांक 20 जून, 2022 को पूरी से छूटने वाली 20823 पूरी-अजमेर एक्सप्रेस रद्द रहेगी. दिनांक 23 जून, 2022 को अजमेर से छूटने वाली 20824 अजमेर-पूरी एक्सप्रेस रद्द रहेगी. दिनांक 19, 20 और 21 जून, 2022 को टाटानगर से छूटने वाली 18109 टाटानगर-इतवारी एक्सप्रेस रद्द रहेगी. दिनांक 21, 22 और 23 जून, 2022 को इतवारी से छूटने वाली 18110 इतवारी-टाटानगर एक्सप्रेस रद्द रहेगी.

बीच में खत्म होने वाली गाड़ियां

दिनांक 20 और 21 जून, 2022 को मुंबई से छूटने वाली 12105 मुंबई-गोंदिया विदर्भ एक्सप्रेस नागपुर में ही समाप्त होगी. दिनांक 20 और 21 जून, 2022 को गोंदिया से छूटने वाली 12106 गोंदिया-मुंबई विदर्भ एक्सप्रेस नागपुर से ही गोंदिया के लिए रवाना होगी. दिनांक 20 और 21 जून, 2022 को कुर्ला से छूटने वाली 11039 कुर्ला-गोंदिया महाराष्ट्र एक्सप्रेस नागपुर में ही समाप्त होगी. दिनांक 21 और 22 जून, 2022 को गोंदिया से छूटने वाली 11040 गोंदिया-कुर्ला महाराष्ट्र एक्सप्रेस नागपुर से ही कुर्ला के लिए रवाना होगी.