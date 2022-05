गौरेला पेंड्रा मरवाही: पेंड्रा के टॉकिज रोड शक्ति मंदिर परिसर में लगा पीपल के पेड़ का एक बड़ा हिस्सा अचानक गिर गया. जिसके चलते वहां पर अफरातफरी का माहौल बन गया. हालांकि राहत की बात ये रही कि घटना में कोई भी जनहानि नहीं हुई. दो बाइक इसकी चपेट में आ गई. बिजली सप्लाई बाधित हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही बिजली विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे. स्थानीय प्रशासन के लोग यातायात दुरुस्त करने में जुट गए. (Accident due to falling of Peepal tree in Pendra )

पेंड्रा शक्ति मंदिर परिसर में गिरा पीपल का पेड़: पेंड्रा इलाके में रविवार दोपहर एक बड़ा हादसा होने से बच गया. यहां टॉकिज रोड शक्ति मंदिर के पास सालों पुराना पीपल का पेड़ स्थित है. रविवार को अचानक पेड़ का एक बड़ा हिस्सा गिर गया. रिहायशी इलाका होने के कारण कुछ ही देर में अफरातफरी मच गई. राहत की बात यह थी कि पेड़ की चपेट में कोई नहीं आया. इस इलाके में कपड़े का मुख्य बाजार है. सड़क पर हमेशा भीड़भाड़ रहती है. घटना की सूचना मिलते स्थानीय प्रशासन और बिजली विभाग मौके पर पहुंचा और व्यवस्था दुरुस्त करवाई.