बिलासपुर: पति द्वारा पत्नि को प्रताड़ित करने के कई मामले सामने आ चुके है. लेकिन पत्नी द्वारा पति को प्रताड़ित के मामले कम ही देखने को मिलते हैं. शनिवार को एक ऐसा ही मामला सामने आया. जिसमें पत्नी की प्रताड़ना (Wife harassed Husband in bilaspur) से तंग आकर एक पति शिकायत लेकर एसपी ऑफिस पहुंचा. युवक एसपी ऑफिस आत्मदाह करने (Husband reaches SP office with petrol for suicide) पहुंचा था. हालांकि एसपी ऑफिस में मौजूद पुलिसकर्मियों ने युवक को आत्मदाह करने से रोक लिया है. मामले में पुलिस युवक के गुहार पर जांच करने की बात कह रही है.

पत्नी द्वारा प्रताड़ित पति पहुंचा एसपी ऑफिस

युवक जबड़ापारा में निवासी 25 वर्षीय अमितेश मिश्रा है. अमितेश ने बताया कि "उसने कुछ समय पहले अंतरजातीय लव मैरिज किया था. उसकी पत्नी जब उसके साथ थी, तो वह उसे घर के घरेलू काम करवाती थी. काम नहीं करने पर उसे झूठे मामले में फंसाने और उसके खिलाफ थाना में झूठी रिपोर्ट लिखाने की धमकी दिया करती थी. पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर उसने एक बार फिनायल भी पी लिया था, तब वह बच गया था. पत्नी साथ थी, तो भी वह डरा हुआ रहता था. पत्नी के घर छोड़ कर जाने के बाद भी वह डरा हुआ है कि कहीं पत्नी उसे झूठे मामले में न फंसा दे. पत्नी पिछले एक माह से बिना बताए कहीं चली गई है. इस मामले में उसने सरकंडा थाना में पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई है. लेकिन पुलिस अब तक उसकी पत्नी की तलाश नहीं कर पाई है."



पत्नी के गायब होने पर ससुराल वाले कर रहे प्रताड़ित: युवक की पत्नी पिछले एक माह से घर से गायब हो गई है. पत्नी के गायब होने के बाद से लगातार पत्नी के मायके वाले युवक को धमकी दे रहे हैं. मायके वाले का आरोप लगा रहे हैं कि वह उनकी बेटी को गायब कर दिया है. उसके खिलाफ ससुराल वाले थाना में रिपोर्ट लिखकर जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं. इधर पत्नी और उधर ससुराल वालों की धमकी से तंग आकर युवक शनिवार को आत्मदाह करने एसपी ऑफिस पहुंचा था.

पहले भी पति पत्नी की पुलिस ने कराई है काउंसलिंग: युवक अमितेश मिश्रा के मामले में एडिशनल एसपी राहुल देव शर्मा ने बताया कि "इससे पहले भी युवक के मामले में पुलिस ने पति पत्नी की महिला थाना में काउंसलिंग कराई थी. जिसमें पत्नी ने बताया था कि "उसका पति अमितेश कुछ काम नहीं करता था. साथ ही शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था. इस वजह से वह उससे काफी परेशान रहती है. पत्नी की बातों को सुनकर काउंसलिंग के माध्यम से पति पत्नी दोनों को समझाइश देकर एक साथ रहने भेजा गया था."