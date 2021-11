बिलासपुरः धान खरीदी से पहले कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ प्रशासन ने मुहिम छेड़ दिया है. पेण्ड्रा इलाके के गल्ला व्यापारी के यहां दबिश देकर 461 बोरी धान जब्त किया गया. इसी के साथ भारी मात्रा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (public distribution system) के चने भी बरामद किए गए हैं. धान और चना जब्त कर लिया (Paddy and gram confiscated) गया है. साथ ही प्रशासन ने गोदाम भी सील कर दिया है. इस कार्रवाई से जमाखोरी करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है.

एक ही कारोबारी के यहां बड़ी कार्रवाई

एक दिसंबर से छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी (Purchase of paddy on support price in Chhattisgarh) शुरू होने जा रही है. इसी के तहत प्रशासनिक स्तर पर छापेमारी भी शुरू हो गई है. मुखबिरों की सूचना पर एसडीएम पेण्ड्रा रोड ने बचारवार रोड स्थित अजय विजय गुप्ता के घर और गोदाम पर दबिश दी. 461 बोरी धान जब्त किया.

गोदाम से काफी मात्रा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली चना भी मिला. कारोबारी किसी प्रकार का अभिलेख पेश नहीं कर पाया. धान और चना जब्त करके कोटवार को सौंप दिया गया. साथ ही गोदाम को भी सील कर दिया गया.