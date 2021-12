गौरेला पेंड्रा मरवाही: जिले की मरवाही पुलिस को नाबालिग के गायब होने के मामले में बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने आरोपी को मध्यप्रदेश के धार जिले से गिरफ्तार (Gaurela Pendra Marwahi Accused arrested for escaping minor) किया है. साथ ही अपहृत बालिका को भी आरोपी के कब्जे से बरामद कर लिया है. आरोपी, नाबालिग को अपनी पत्नी बनाकर रखा हुआ था.

पूरा मामला गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के थाना मरवाही का है. अप्रैल 2017 में परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी नाबालिग बेटी घर से गायब है. परिजनों की शिकायत पर 122/17 का केस दर्ज किया गया और पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी. इस तरह जांच में तीन साल गुजर गए.

तीन साल बाद आरोपी गिरफ्तार

आखिरकार तीन साल बाद नाबालिग की लोकेशन मध्य प्रदेश के धार जिले में मिली. जिसके बाद पुलिस ने तुरंत टीम तैयार कर धार के लिए रवाना किया. थाना प्रभारी पेंट्रा के नेतृत्व में टीम धार जिले के आगर खेड़ी थाने पहुंची. जहां आरोपी अश्विनी परस्ते को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के कब्जे से नाबालिग को भी छुड़ा लिया गया है. नाबालिग को आरोपी अपनी पत्नी बनाकर रखा हुआ था. पुलिस आरोपी पर धारा 363, 366, 376 4, 6 और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है.

Minor Gang Rape Raipur: रायपुर में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म में दो गिरफ्तार, जान-पहचान वाले थे आरोपी

छत्तीसगढ़ में बीते दिनों नाबालिग से दुष्कर्म की घटनाएं (Incidents of rape of minor in Chhattisgarh)

12 DEC- बलरामपुर में शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म

10 DEC- गौरेला पेंड्रा मरवाही में नाबालिग को भगाने वाला सतना से गिरफ्तार

8 DEC- गौरेला पेंड्रा मरवाही में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म

25 NOV- बालोद में 5 साल की बच्ची से 25 साल के युवक ने किया दुष्कर्म

15 NOV- जशपुर में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

JULY 7- रायपुर के तेलीबांदा में 3 साल की मासूम के साथ सौतेले पिता ने किया दुष्कर्म

JUNE 16- रायपुर के टिकरापारा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म

JUNE 12- रायपुर में पुरानी बस्ती थाना इलाके में दोस्तों ने नशीली चीज खिलाकर किया दुष्कर्म

MAY 5- शादी का प्रलोभल देकर नाबालिग से दुष्कर्म