बिलासपुर : छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय फिल्मों का अलग ही दर्शक वर्ग है. ग्रामीण अंचलों के साथ शहरों में भी अब छत्तीसगढ़ी फिल्में तेजी से लोकप्रिय हो रही है. आज के समय में उम्दा टेक्नोलॉजी के साथ बढ़िया छत्तीसगढ़ी फिल्में बनाई जा रहीं हैं.लिहाजा अब बॉलीवुड की तर्ज पर प्रदेश में छॉलीवुड फिल्म फेयर अवॉर्ड का आयोजन होने वाला है. जिसके लिए फिल्म निर्माण करने वाले तकनीशियन,निर्माता,निर्देशकों की (Filmmakers meeting in Bilaspur)मीटिंग हुई.

छत्तीसगढ़ी अवॉर्ड को लेकर बैठक : संस्कारधानी न्यायधानी के फिल्म कलाकार, निर्माता-निर्देशक, तकनीशियन की पहली बैठक एक निजी होटल बिलासपुर में सम्पन्न हुई. जिसमें प्रथम बिलासा छालीवुड फ़िल्म अवार्ड कार्यक्रम (Bilasa Chollywood Film Award in Bilaspur ) आयोजन के लिए सहमति बनी.इस आयोजन को मई के महीने में करने की सभी लोगों ने आपसी रजामंदी दी. इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए तैयारियां भी अब युद्ध स्तर पर शुरु की जा चुकी है.इस बैठक में छतीसगढ़ के PRO दिलीप नामपल्लीवार भी मौजूद थे.





ये भी पढ़े- उसकी एक आवाज पर बुझ जाती है आग और थम जाती है ट्रैफिक, जानिये बिलासपुर के उस युवक की खासियत..

बैठक में फिल्मकारों ने की शिरकत : बैठक को सफल बनाने में सुनील सागर, भीखम साव, अखिलेश पांडे, मनीषा वर्मा, अजय खांडेकर, अमित चक्रवर्ती,विनय कौशिक,जेपी विश्वकर्मा,हरीश नागदौने, एस.विश्वनाथ राव ,देसु विवेक, समीर चंद्रा, आरसी गुप्ता,दर्श विश्वकर्मा,शशिकांत शर्मा,सुशील शर्मा,रोशन श्रीवास,परमानंद वैष्णव,अमरेश चौधरी, शशांक द्विवेदी,योगेश देवांगन, नूर भाई, संजय यादव सहित बड़ी संख्या में फिल्मकार(Preparation for the first grand Bilasa Chollywood Film Award in Bilaspur) उपस्थित थे.