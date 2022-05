बलरामपुर : शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला सामने (Rape case in sankargarh ) आया है. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी का नाम राकेश तिर्की है . जिसने साल 2015 में कक्षा 12वीं में पढ़ने वाली एक युवती को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया. प्यार के जाल में फंसाने के बाद आरोपी ने युवती का कई सालों तक शारीरिक शोषण किया.लेकिन शादी से मुकरने के कारण आरोपी को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

कैसे युवती को फंसाया : आरोपी राकेश और पीड़ित युवती का रिश्ता 7 साल पुराना है. जब युवती स्कूल में पढ़ती थी तभी से राकेश और उसके बीच संबंध बन गए थे. आरोपी राकेश पीड़ित युवती के चाचा का दोस्त है. इसलिए अक्सर उसके घर आने जाने लगा. इसी बीच आरोपी ने युवती का नंबर हासिल किया और फोन पर रिश्ता आगे बढ़ा. एक दिन आरोपी ने मौका पाकर युवती को अपने मामा के घर ले गया. जहां उसने युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए. जब ये सिलसिला शुरु हुआ तो फिर रूका नहीं.

7 साल बाद धोखा : युवती की माने तो आरोपी ने इन सात सालों में कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया है. लेकिन हर बार सिर्फ शादी की बाद कहकर मामला आगे बढ़ा देता. बीते 9 अप्रैल को भी युवती ने राकेश के सामने शादी का प्रस्ताव (Girl raped on the pretext of marriage in Balrampur) रखा. लेकिन उस दिन भी युवक ने पीड़ित के साथ दुष्कर्म करके शादी से इनकार कर दिया. जिसके बाद युवती समझ गई कि उसके साथ धोखा हो रहा है. पीड़ित युवती ने राकेश को एक हफ्ते का वक्त शादी के लिए दिया था. लेकिन मियाद खत्म हो जाने के बाद भी वो नहीं माना. लिहाजा युवती ने पुलिस से शिकायत कर दी.

आरोपी ने जुर्म किया स्वीकार : पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस आरोपी युवक को गिरफ्तार करके थाने लाई. तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया. फिलहाल आरोपी के कबूलनामे के बाद पुलिस आरोपी के खिलाफ रेप की धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है. पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में हाजिर करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.