जशपुर : सामाजिक बैठक के नाम पर एक परिवार को प्रताड़ित करने का मामला (case of torturing a family) सामने आया है. समाज के सामने की गई ये बेइज्जती परिवार की बिटिया के दिमाग में बैठ गई. नतीजा ये हुआ कि एक हंसते परिवार में अब मातम पसरा हुआ है. जब इस घटना की जानकारी बगीचा पुलिस को लगी तो तुरंत वो मौके पर पहुंची और मामले में कार्रवाई की. इस मामले में पुलिस ने आरोपी दंपती को हिरासत में लिया (The accused in the custody of the bagicha police ) है. वहीं अब इस तरह की सामाजिक बैठक सवालों के घेरे में हैं. क्योंकि समाज के नाम पर बुलाई गई इस बैठक में जो कुछ भी हुआ, उससे एक परिवार को जीवन भर का दर्द दे दिया है.

क्या है पूरा मामला : ये पूरी घटना बगीचा थाना क्षेत्र के सरडीह गांव की है. जहां रोजमर्रा की तरह एक परिवार अपने काम में लगा था. तभी पड़ोस में रहने वाली सुनीता पैकरा नाम की महिला परिवार के घर आई और उनकी बेटी से कहा कि अपनी मां और बहन को मेरे घर लेकर आओ. कारण पूछे जाने पर सुनीता ने कहा कि समाज में कुछ फैसला होना है. इसलिए सभी को आना जरूरी है. सामाजिक बैठक के नाम पर परिवार अपनी बेटी के साथ सुनीता के घर चला गया. जब सभी लोग आ गए तो सुनीता ने लड़की और उसके परिवार पर गंभीर आरोप (Serious allegations against girl and her family) लगाए. सुनीता ने परिवार से कहा कि उनकी बेटी मोबाइल का गलत इस्तेमाल करती है. सुनीता के मुताबिक उसके पति से लड़की बातें किया करती हैं. ये सब सुनने के बाद जब परिवार ने इसका विरोध किया तो सुनीता ने सभी को चुप करा दिया.

ये भी पढ़ें - पत्थलगांव में दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, नाबालिग को भगाकर दिया घटना को अंजाम

सामाजिक बैठक के बाद आत्मघाती कदम : सुनीता के आरोपों के बाद लड़की के परिवार को समाज के लोगों ने काफी कुछ कहा. लेकिन उनकी बातें किसी ने नहीं सुनीं. अपना पक्ष नहीं रख पाने के कारण परिवार अवसाद में चला गया. वहीं जिस लड़की पर आरोप लगे वो भी मानसिक रूप से प्रताड़ित हुई. लिहाजा जब बैठक खत्म होने के बाद परिवार अपने घर आया तो लड़की ने खुद को कमरे में बंद कर लिया. इस दौरान किसी ने ये नहीं सोचा कि क्या होगा. लेकिन अगले दिन जब सुबह हुई तो लड़की अपने कमरे में फंदे पर लटकी (Suicidal move after social meeting) मिली. इस परिवार के मुखिया की मौत पहले ही हो चुकी थी. लिहाजा अब जवान लड़की की मौत से परिवार पर दु:खों का पहाड़ टूट पड़ा. फिलहाल पुलिस आरोपी महिला और उसके पति को हिरासत में (The accused in the custody of the bagicha police) लेकर पूछताछ कर रही है.