बलरामपुर : छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में रामनवमी के अवसर पर सनातन सेवा समिति के सौजन्य से विशाल शोभायात्रा निकाली गई. जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. साथ ही आपसी एकता और भाईचारे (Hindu Muslim unity in Balrampur) की मिसाल पेश की.

मुस्लिम युवाओं ने संभाली जलपान की व्यवस्था : जिला मुख्यालय में रामनवमी के दिन भव्य शोभायात्रा निकाली गई. जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों ने शोभायात्रा का स्वागत किया. बलरामपुर अंजुमन कमेटी ने गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश की. स्थानीय मुस्लिम समाज के युवा शोभायात्रा में शामिल (Example of Ganga Jamuni Tehzeeb in Balrampur) हुए. मुस्लिम समाज ने रामभक्तों के लिए पुराना कलेक्ट्रेट चौक पर स्टॉल लगाकर जल एवं शर्बत की व्यवस्था की.

मुस्लिम समाज के लोग शोभायात्रा में हुए शामिल : चैत्र नवरात्र के अंतिम दिन रामनवमी पर बलरामपुर में श्री राम दरबार की झांकी एवं जूलूस निकाला (Ram Navami procession in Balrampur ) गया. जिसमें अंजुमन कमेटी के सदस्य बड़ी संख्या में शामिल हुए. जगह-जगह झांकी का स्वागत किया गया. मुस्लिम समाज के युवाओं ने हिन्दू समाज के लोगों के साथ गले मिलकर रामनवमी की शुभकामनाएं दी. इस मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि भारत में हिन्दू मुसलमान मिलकर आपसी भाईचारे के साथ सभी त्यौहार मनाते हैं. चाहे रामनवमी हो या ईद, दीवाली हो या बकरीद सब एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं.