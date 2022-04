बलरामपुर : स्कूल की परीक्षा देकर लौट रहे छात्रों को तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी. जिससे एक छात्र की (igh speed vehicle hit school students in Balrampur) मौके पर ही मौत हो गई. वहीं दो छात्रों को इलाज के लिए वाड्रफनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है. घटना सोमवार दोपहर करीब 1:30 बजे की बताई जा रही है.

कहां की है घटना : वाड्रफनगर विकासखंड के पेण्डारी हायर सेकेण्डरी स्कूल से कक्षा ग्यारहवीं की परीक्षा देकर लौट रहे 17 वर्षीय छात्र रामखेलावन सिंह को तेज वाहन ने टक्कर मार दी. टक्कर लगने के बाद छात्र ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. वहीं दो अन्य छात्र हादसे में घायल हो गए (One student killed two injured in Balrampur accident). सड़क दुघर्टना के बाद वाहन चालक गाड़ी के साथ फरार (After the accident, the driver absconded with the car) हो गया.



पुलिस ने शब को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए : घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई, लोगों ने घटना की सूचना वाड्रफनगर पुलिस को दी. जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए वाड्रफनगर शासकीय अस्पताल में भेज दिया है. साथ ही आरोपी वाहन चालक की तलाश शुरु कर दी है.