सरगुजा : राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मेडिकल कॉलेज (Rajmata Devendra Kumari Singhdeo Medical College) को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है. इस मेडिकल कॉलेज का नाम दुनिया की सबसे बड़ी संस्था वर्ल्ड डायरेक्ट्री ऑफ मेडिकल स्कूल की सूची में शामिल किया गया है. इस संस्था को डब्ल्यूएचओ से मान्यता प्राप्त है और वर्ल्ड डायरेक्ट्री ऑफ मेडिकल स्कूल की मान्यता (Listed in the World Directory of Medical Schools ) मिलने के बाद सरगुजा के छात्र देश के किसी भी मेडिकल कॉलेज में अपना शोध कर सकेंगे और उनकी पढ़ाई को मान्यता भी मिलेगी. वहीं कॉलेज के छात्रों और फैकल्टी के आदान -प्रदान की सुविधा भी अब मेडिकल कॉलेज के पास होगी.











मेहनत का परिणाम : मेडिकल कॉलेज की स्थापना के बाद स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे है. मेडिकल कॉलेज में इस वर्ष से ईडब्ल्यूएस के सीटों की मान्यता मिली तो पीजी की कक्षाओं के संचालन के लिए एनएमसी का निरीक्षण शुरू हो गया है. कॉलेज का प्रथम बैच पास आउट होने के बाद मेडिकल कॉलेज में ही अपनी सेवाएं दे रहा है. इन सफलताओं के बीच राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मेडिकल कॉलेज (Rajmata Devendra Kumari Singhdeo Medical College) को वर्ल्ड डायरेक्ट्री ऑफ मेडिकल स्कूल की सूची में शामिल होना किसी सम्मान की बात से कम नहीं है.





कैसे मिली है मान्यता : दरअसल फ्रांस के पेरिस में संचालित वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन एवं अमेरिका के फिलाडेल्फिया में संचालित फाउंडेशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल मेडिकल एजुकेशन रिसर्च को मिलाकर WHO ने वर्ल्ड डायरेक्ट्री ऑफ मेडिकल स्कूल की स्थापना (World Directory of Medical School) की थी. इसे संयुक्त रूप से कई देशों के नियामक काउंसिल और भारत में NMC की मान्यता है. मेडिकल कॉलेज में संचालित कोर्स, पढ़ाई की गुणवत्ता, स्किल लैब, ई- लाइब्रेरी, विशिष्ट सुविधाओं के आधार पर इसकी मान्यता दी जाती है.









क्या होंगे फायदे : मेडिकल कॉलेज के वर्ल्ड डायरेक्ट्री ऑफ मेडिकल स्कूल (World Directory of Medical School) की सूची में शामिल होने के बाद अब सरगुजा के एमबीबीएस छात्रों की डिग्री अमेरिका, कनाडा सहित अन्य देशों में मान्य होगी. विदेश में भारतीय डिग्री की वैल्यू बढ़ जाएगी . वहीं शोध एवं खोज परक कार्यों को इससे गति मिलेगी. इस सुविधा के बाद ग्रांट की व्यवस्था भी होती है. वहीं फैकल्टी और छात्रों के आदान-प्रदान एवं प्रशिक्षण की सहूलियत मिलेगी. इसके तहत इस कॉलेज के छात्र किसी भी देश में जाकर अपने शोध, कोलेब्रेटिव रिसर्च कर सकते हैं. वहीं विदेश के छात्र भी चाहें तो यहां आकर पढ़ाई कर सकेंगे