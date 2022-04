बलरामपुर : आजकल अपराध करने और लोगों को ठगने के नए-नए तरीके सामने आ रहे हैं. कभी ओटीपी पूछकर तो कभी इनाम का लालच देकर ठगी की जाती है. ऐसा ही मामला बलरामपुर में सामने आया है.जहां कपड़े खरीदने के बदले में इनामी कूपन का लालच दिया गया. इसके बाद आरोपियों ने धोखाधड़ी कर दी. धोखाधड़ी होने के बाद पीड़ित ने थाने में पहुंचकर आपबीती पुलिस को बताई. पुलिस ने मामला समझने के बाद आरोपियों को घेराबंदी करके पकड़ लिया. ( Accused of cheating arrested in Balrampur )

क्या है पूरा मामला : जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रार्थी राजकुमार पैकरा ने थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि बीते 4 अप्रैल की सुबह दो व्यक्ति कपड़े बेचते हुए उसके पास आए. दोनों ने ही कहा कि कपड़ों के अंदर कूपन है. जिसमे मोटरसाइकिल, अलमारी, टीवी जैसे बहुत से इनाम हैं. इनाम के लालच में राजकुमार ने तीन सेट कपड़े 1800 रुपए में खरीद लिए. इसके बाद एक सेट कपड़े से मोटरसाइकिल का कूपन निकला. जब राजकुमार ने मोटरसाइकिल मांगी तो आरोपियों ने उससे सात हजार रुपए जमा करने को कहा. राजकुमार ने सात हजार रुपए आरोपियों को दे दिए. लेकिन रुपए मिलने के बाद आरोपी मौके से भाग गए.

घेराबंदी के बाद पुलिस ने पकड़ा : अनुविभागीय पुलिस अधिकारी रितेश चौधरी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने नाकाबंदी करते हुए आरोपियों को बादा मोड़ के पास पकड़ (Two accused of cheating arrested in Balrampur) लिया. जिसके बाद दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. दोनों आरोपी अर्जुन कुमार और मिथुन कुमार उत्तरप्रदेश के कानपुर जिले के निवासी हैं. वह गांव में घूम - घूमकर कपड़े बेचने का कारोबार करते हैं. दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया .