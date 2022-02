बीजापुर: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने एक बार फिर दहशत फैलाने की कोशिश की है. नक्सलियों ने पुलिस जवान की हत्या (Naxalites kill police constable in Bijapur) कर उसका शव रेड्डी मार्ग पर फेंक दिया. शव के पास नक्सलियों ने पर्चे भी फेंके हैं. गंगालूर एरिया कमेटी ने हत्या की जिम्मेदारी ली है.

आरक्षक की हत्या के बाद बीजापुर पुलिस ने विज्ञप्ति जारी की (Bijapur Police issued a release)

बीजापुर में नक्सलियों ने जिस आरक्षक की हत्या की है, उसका नाम अर्जुन कुडियम है. पुलिस ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि जिसकी हत्या हुई वो आरक्षक 15वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल में पदस्थ था और मेडिकल लीव पर अपने गृहग्राम धनोरा में रहकर अपना इलाज करवा रहा था. नक्सलियों ने 24 फरवरी रात को आरक्षक अर्जुन कुडियम की हत्या कर दी. आरक्षक का शव गंगालूर मड़कमपारा (रेड्डी रोड) से बरामद किया गया है.

बीजापुर में नक्सलियों ने पेड़ों पर लगाए पोस्टर

मुखबिरी के आरोप में नक्सलियों ने की हत्या (Murder on charges of informer in Bijapur )

नक्सलियों ने आरक्षक की हत्या कर उसके शव पर एक पर्चा रखा है. जिस पर लिखा है कि 'कुडियम अर्जुन साल 2018 से मुखबिरी का काम करता था. इसलिए इसकी हत्या की जा रही है'. नक्सलियों ने युवक पर गांव में आदिवासियों की हत्या करना, ग्रामीणों की संपत्ति लूटने का आरोप लगाया है. इसके साथ ही दूसरे फेंके पर्चे में ये भी लिखा है कि जो भी जनता का दुश्मन बनेगा, पीएलजीए के हाथों उसे मौत मिलेगी'.

बीजापुर में गंगालूर एरिया कमेटी ने ली हत्या की जिम्मेदारी

हत्या की जिम्मेदारी भाकपा (माओवादी) गंगालूर एरिया कमेटी ने ली है. बीजापुर जिले के जैवारम गांव में सीआरपीएफ कैंप के 100 मीटर की दूरी पर पेड़ों में पोस्टर चिपकाए गए हैं. इन पोस्टर्स में मनरेगा के काम के आवंटन में वृद्धि, आंगनबाड़ी आशा माध्यमिक भोजन कार्यकर्ताओं के लिए न्याय, सामाजिक सुरक्षा, वेतन में वृद्धि, पेट्रोल-डीजल के दामों में मूल्य वृद्धि को रोकने, संविदा कर्मियों का नियमितीकरण और सभी के लिए समान काम, समान वेतनमान की मांग की गई है.