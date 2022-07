सैन फ्रांसिस्को : टेक दिग्गज मेटा ने पुष्टि की है कि यह यूजर्स के लिए एक ही खाते से जुड़े पांच अलग-अलग प्रोफाइल रखने के तरीके का परीक्षण कर रहा है. टेकक्रंच की रिपोर्ट के अनुसार, प्लेटफॉर्म ने कहा कि परीक्षण यूजर्स को उन विशिष्ट समूहों को अलग-अलग प्रोफाइल (1 facebook account 5 profiles) समर्पित करने की अनुमति देता है, जैसे कि एक समर्पित फेसबुक (Meta owned messaging platform Facebook) फीड उनके दोस्तों के लिए और दूसरा सिर्फ उनके सहकर्मियों के लिए जिनसे वे जुड़ना चाहते हैं.

रिपोर्ट में कहा गया है कि फेसबुक ने कहा कि यह नियम लोगों को कई प्रोफाइल (5 profiles link with facebook account) में अपने प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करने से रोकने में मदद करेगा. फेसबुक ने कहा कि लोगों के मुख्य प्रोफाइल को अभी भी उस नाम का इस्तेमाल करना चाहिए जो वे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं. उपयोगकर्ता, जो परीक्षण (Meta testing 1 facebook account linked with 5 profiles) का हिस्सा हैं, कुछ ही टैप में अपने अलग-अलग प्रोफाइल (facebook account link with profiles) के बीच स्विच करने में सक्षम होंगे.

WhatsApp Feature: व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों की बल्ले-बल्ले, अब मिलेगी ये नई सुविधा

एक प्रवक्ता लियोनार्ड लैम (Leonard Lam Spokesman Meta Facebook) ने एक ईमेल में वेबसाइट के हवाले से कहा, "लोगों को रुचियों और रिश्तों के आधार पर अपने अनुभव को तैयार करने में मदद करने के लिए, हम लोगों के लिए एक से अधिक प्रोफाइल (facebook profile) को एक फेसबुक अकाउंट (facebook account) से जोड़ने के तरीके का परीक्षण (1 facebook account 5 profiles) कर रहे हैं." लैम ने कहा, "जो कोई भी फेसबुक का उपयोग करता है उसे हमारे नियमों का पालन करना जारी रखना चाहिए."

अतिरिक्त प्रोफाइल में किसी व्यक्ति का वास्तविक नाम शामिल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उपयोगकर्ता किसी भी प्रोफाइल नाम और उपयोगकर्ता नाम का चयन करने में सक्षम होंगे, जब तक कि यह अद्वितीय है और किसी संख्या या विशेष वर्णों का उपयोग नहीं करता है. कंपनी ने कहा कि अतिरिक्त प्रोफाइल अभी भी उसकी नीतियों के अधीन हैं और वे आपकी पहचान को गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं या दूसरों का प्रतिरूपण नहीं कर सकते हैं. यदि आपको किसी अतिरिक्त प्रोफाइल पर उल्लंघन प्राप्त होता है, तो यह आपके खाते को समग्र रूप से प्रभावित करेगा.

META: यौन-शोषण व मोबाइल-इंटरनेट जैसी समस्याओं से बच्चों को बचाने के लिए 'मेरी ट्रस्टलाइन' हेल्पलाइन नंबर जारी