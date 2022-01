.

कोरोना और महंगाई की मार के बीच फिर सज गया तिलकुट का बाजार, दुकानदारों की उम्मीद पर कहीं फिर ना जाए पानी Published on: 34 minutes ago



मकर संक्रांति को लेकर गया का तिलकुट बाजार गुलजार (Gaya Tilkut Market For Makar Sakranti) है, लेकिन अब इस कारोबार पर कोरोना की तीसरी लहर का असर (Effect of corona on Tilkut) पड़ रहा है. कोरोना और महंगाई ने तिलकुट के व्यवसाय पर सेंध लगा दी है. तिलकुट के बाजार पर इस दोहरी मार का प्रतिकूल असर पड़ रहा है. इस मुश्किल घड़ी में दुकानदारों ने सरकार से तिलकुट को जीआई टैग देने और रात्रि कर्फ्यू की समय सीमा बढ़ाने की गुजारिश की है. देखें रिपोर्ट..