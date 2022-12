.

बिहार के सारण जिले में जहरीली शराब पीने से मौत मामले को लेकर हंगामा मचा है. आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. सीएम नीतीश ने कहा है कि जो शराब पीएगा वो मरेगा. शराब से मौत पर कोई सहानुभूति नहीं है. एक पैसा मुआवजा नहीं दिया जाएगा. वहीं बीजेपी इस मुद्दे को लेकर हंगामा कर रही है और सीएम से इस्तीफे की मांग कर रही है. साथ ही मामले की न्यायिक जांच की मांग की जा रही है. जहरीली शराब से अबतक 57 लोगों की मौत हो चुकी है. सारण के साथ ही सिवान में भी पांच लोगों की मौत हुई है लेकिन उसके बावजूद लोग इस तरह की घटनाओं से सीख नहीं ले रहे. ईटीवी भारत के कैमरे में एक व्यक्ति शराब पीकर सड़क पर लुढ़का हुआ कैद हुआ है. शराब के नशे में व्यक्ति जिस जगह पर सोया है, वहां से थाने की दूरी तकरीबन 100 मीटर की होगी. बावजूद इसके किसी भी पुलिसकर्मी का ध्यान इस शख्स पर नहीं गया.(Bihar Hooch Tragedy) (suspicious death in Siwan) (Chhapra Hooch Tragedy) (Drunk man sleeping on road in Siwan)