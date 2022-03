.

सदन के बाहर CPI-ML विधायकों का हंगामा, फुटपाथी दुकानदार को परिचय पत्र और दो लाख आर्थिक सहायता देने की मांग Published on: 2 hours ago

पटना: बिहार विधानसभा का बजट सत्र (Bihar Budget Session 2022) चल रहा है. लगातार विपक्ष विभिन्न मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है. आज सीपीआई माले के विधायकों ने फुटपाथ दुकानदार को परिचय पत्र देने और दो लाख रुपये आर्थिक सहायता देने की मांग (CPI-ML MLA Demanded Financial Help To Footpath Shopkeeper) को लेकर सदन के बाहर जमकर हंगामा किया. सीपीआई माले के विधायक सुदामा प्रसाद (CPI-ML MLA Sudama Prasad) ने कहा कि सदन में भी हम लोगों ने फुटपाथी दुकानदार के मामले को उठाया था. सरकार से मांग करते हैं कि कोरोना काल में छोटे दुकानदारों को काफी परेशानी हुई है. ऐसे में उन्हें राज्य सरकार अपने तरफ से दो लाख रुपये की सहायता राशि दे. ताकि वे अपने कारोबार को फिर से पटरी पर ला सकें. देखें वीडियो..