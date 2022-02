.

यूक्रेन से वापस लौटा गया का छात्र उत्कर्ष राज, कहा- नहीं मिली भारतीय दूतावास से कोई सहायता Published on: 45 minutes ago

गया के छात्र उत्कर्ष (gaya student said all story about ukraine) ने यूक्रेन से लौटने का बाद वहां के हालात के बारे में बताया. उसने कहा कि दोनों देशों में युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं. उसे भारतीय दूतावास से किसी भी तरह की कोई सहायता नहीं मिली. और क्या कहा उत्कर्ष ने देखिए..