.

मसौढ़ी: रास्ते की मांग को लेकर SDM से ग्रामीणों ने लगाई गुहार, कई वर्षों से रोड नहीं होने से हैं परेशान Published on: 1 hours ago

राजधानी पटना से मसौढ़ी प्रखंड के रेवां पंचायत के छोटकी मसौढ़ी में कई वर्षों से रास्ते की मांग को लेकर लोग परेशान (People Worried About Road In Patna) है. नतीजन गांव से निकालने के लिए कोई रास्ता नहीं है. जिससे नाराज सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर एसडीएम से रास्ते के लिए गुहार लगाया (Request For Way From SDM In Patna) है. एसडीएम ने सभी ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही रास्ता को लेकर कोई विकल्प निकालेंगे. दरअसल आजादी से अब तक मसौढ़ी के रेवां पंचायत के छोटकी मसौढ़ी महादलित टोले में गांव से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है.