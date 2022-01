पश्चिम चंपारण (बगहा): बिहार के बगहा में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से (Cutting And Smuggling Of Trees In Bagaha) बेशकीमती पेड़ों की कटाई और तस्करी बदस्तूर जारी है. लकड़ी तस्करों का सिंडिकेट काफी सक्रिय है. ऐसे में रामनगर रेंज के वन कर्मियों ने बड़ी (Ramnagar Forest Department Action In VTR) कार्रवाई करते हुए एक (Wood Load Tractor Seized In Bagaha) ट्रैक्टर ट्राली समेत लाखों की लकड़ियां ज़ब्त की है. इस दौरान ट्रैक्टर चालक और तस्कर मौके से फरार हो गए. वीटीआर वन क्षेत्र के रामनगर रेंज से वन विभाग ने ट्रैक्टर पर लदे 25 पीस शीशम की गुल्लियों को जब्त किया है.

ये भी पढ़ें- West Champaran News: गंडक नदी में डूबी 24 लोगों से भरी नाव, तीन शव बरामद

रामनगर थाना क्षेत्र के दुर्गानगर रोड में रामनगर रेंज के वन विभाग की टीम ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए लकड़ियों की तस्करी का खुलासा किया. इस दौरान वन विभाग की टीम ने एक ट्रैक्टर पर लदे 25 शीशम के बोटे (गुल्लियों) को बरामद किया है. वहीं, कार्रवाई के दौरान मौके से फरार तस्कर और चालक की तलाश में पुलिस और वन विभाग की टीम जुट गई है. संभावना जताई जा रही है कि उक्त लकड़ियां वन परिक्षेत्र की है. वन विभाग फिलहाल लकड़ियों को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

मामले की जानकारी देते हुए रामनगर रेंज के वनपाल अशोक कुमार ने बताया कि, जांच की जा रही है कि, यह रैयती जमीन का है या वन क्षेत्र से काटी गई लकड़ी है. जांच के बाद मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी. बता दें, इससे पहले भी वन क्षेत्र से कीमती लकड़ियों की तस्करी की खबर मिली है. लेकिन लकड़ी तस्कर वन कर्मियों की आंख में धूल झोंकने में माहिर हैं. वहीं, वन क्षेत्र से बेशकीमती पेड़ों की कटाई और तस्करी लगातार जारी है.



ये भी पढ़ें- रात के अंधेरे में मिठाई लेकर शादीशुदा प्रेमिका से मिलने गया था प्रेमी, ग्रामीणों ने बनाया बंधक, की पिटाई

विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP