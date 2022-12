बेतिया: बिहार के बेतिया में दो घरों में शार्ट सर्किट से आग (Fire Due to Short Circuit) लग गई. घटना योगापट्टी प्रखंड के नवलपुर पंचायत के वार्ड नंबर 12 के खलवाटोला की हैं. जहां देर रात् बिजली के शार्ट सर्किट से आग (Two houses burnt if fire at Bettiah) लग गई. जिसमें घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया. आग की घटना के बाद ग्रामीणों ने दमकल विभाग को सूचित किया. वहीं पुलिस की टीम भी मौके पर पुहंचकर नुकसान का जायजा ले रही है.

दो घरों में शार्ट सर्किट से लगी आग: घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि देर रात देर रात करीब 2 बजे खलवाटोला गांव में बिजली के शॉर्ट सर्किट से दो घर में आग लग गई. आग की लपटें इतनी तेज थी कि घर से कोई भी सामान बाहर नहीं निकाला जा सका. जिससे देखते ही देखते घर में रखा अनाज, बर्तन, कपड़ा, जेवर, नगदी सहित सबकुछ जलकर खाक हो गया है. परिजनों के मुताबिक आग लगने से लाखों की सम्पति का नुकसान हुआ है.



आग पर पाया गया काबू: घटना की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़िया मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाने में जुट गई. थोड़ी ही देर बाद आग पर काबू पा लिया गया. आगजनी में नवलपुर पंचायत के वार्ड नंबर 12 खलवाटोला निवासी प्रदीप चौधरी और रविन्द्र चौधरी का घर जलकर खाक हो गया है. वहीं आग की सूचना पर योगापट्टी अंचल अधिकारी टीम पीड़ितों के घर पहुंच नुकसान जायजा लिया.

