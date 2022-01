बेतिया: बिहार के पश्चिम चंपारण (Boat Capsized In West Champaran) में बुधवार को हुए गंडक नदी नाव हादसे में एक शव और मिला (One Body Found in Boat Accident in Gandak river) है. भगवानपुर दियारा इलाके में हुए इस हादसे में अब तक दो शव बरामद किये गये हैं. बीती रात लाइट नहीं होने की वजह से रेस्क्यू बन्द कर दिया गया था.

आज सुबह से रेस्क्यू किया जा रहा है. दो एसडीआरएफ की टीम लगाई गई है. नाव से जो ट्रैक्टर गण्डक में गिरा था. उसे क्रेन से बाहर निकाला गया है. उसी ट्रैक्टर में एक महिला का शव फंसा था जिसे बाहर निकाल लिया गया है. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज भेज दिया है. महिला गोपालगंज की रहने वाली बताई जा रही है. अभी गण्डक में लापता तीन लोगों के लिए रेस्क्यू जारी है. दो एसडीआरएफ की टीम के साथ बेतिया, गोपालगंज के अधिकारियों की टीम रेस्क्यू अभियान में लगी हुई है.

जिस नाव से ये बड़ा हादसा हुआ है. उस नाव का रजिस्ट्रेशन तक नहीं है. अभी तक गण्डक नदी से दो शव बरामद हुए हैं जो कि कल नाव हादसे की वजह से काल की गाल में समा गए थे. रेस्क्यू जारी है, अभी भी तीन लोग लापता बताए जा रहे हैं.

बता दें कि बुधवार को पश्चिमी चंपारण में गंडक नदी पार कर खेती करने जा रहे किसानों से भरी नाव पलट गई थी. नाव पर 24 लोग सवार (24 People feared Drowned) थे. घटना स्थल से बुधवार को एक शव बरामद किया गया था और आज एक शव और बरामद हुआ है.

मिली जानकारी के अुनसार नाव पर ट्रैक्टर लादकर नाविक समेत 24 मजदूर गन्ना छीलने दियारा जा रहे थे. अचानक संतुलन बिगड़ गया और गंडक नदी में नाव डूब गई. घटना स्थल पर एनडीआरएफ की टीम ने पहुंचकर लापता लोगों की खोजबीन शुरू की. हादसा बेतिया-गोपालगंज सीमा स्थित भगवानपुर गांव के समीप हुआ.

बताया जा रहा है कि भगवानपुर गांव के पास गंडक नदी के घाट पर जिले के कई लोग खेती करने के लिए बेतिया जा रहे थे. इस दौरान बड़ी नाव पर ट्रैक्टर को लोड किया जा रहा था. इसी दौरान किसी ने ट्रैक्टर को चालू कर दिया. ट्रैक्टर के डाला पर बैठे लोग सीधे पानी में गिर गए, जिससे यह हादसा हुआ है. नाव पर सवार सभी लोग बेतिया की तरफ जा रहे थे.

