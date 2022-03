पश्चिम चंपारण (वाल्मीकिनगर): वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व (Valmiki Tiger Reserve) के जंगलों के बीच बसे वाल्मीकिनगर में अक्सर जंगली जानवरों का विचरण देखने को मिलता है. पर्यटक इन जंगली जानवरों को सामने से देख रोमांच से भर उठते हैं. वहीं स्थानीय ग्रामीणों को जंगली जानवरों द्वारा उनके पालतू पशुओं समेत उनके नुकसान होने का भय सताता रहता है. कभी भालू ग्रामीणों पर हमला बोलता है तो कभी तेंदुआ इनके पालतू मवेशियों को अपना शिकार बना लेते हैं. ताजा मामला वाल्मीकिनगर के टीना शेड का है, जहां एक अजगर (python capture on camera in Valmiki Nagar) ने घर के बगल में चर रही बकरी (python trying to swallow a goat in Valmiki Nagar) को अपना निवाला बनाने के प्रयास में मार डाला. ग्रामीणों का कहना है कि अजगर लगभग 13 से 14 फीट लंबा था.

विशालकाय अजगर ने बकरी को बनाया निशाना: इस घटना का वीडियो सोशल साइट्स पर तेजी से वायरल (python goat swallow video) हो रहा है जिसे देख आपके होश उड़ जाएंगे. ग्रामीणों का कहना है कि तीन नम्बर पहाड़ से विनोद थापा का लड़का टीना शेड में बकरी चराने लाया. झाड़ियों में छुपे अजगर ने बकरी पर धावा बोल दिया और उसे अपने चपेट में ले लिया. बकरी की कराह सुन जब तक ग्रामीण वहां पहुंचते अजगर की मजबूत गिरफ्त में बकरी की मौत हो चुकी थी. हालांकि स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद विशाल अजगर को भगाया. मौके पर मौजूद लोगों ने अजगर पर ईंट-पत्थर फेंके. अजगर बकरी को उगल कर भाग निकला.

लोगों में दहशत: पश्चिम चंपारण जिले में स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (Valmiki Tiger Reserve) के घने जंगलों से निकल कर जंगली जानवर अक्सर रिहायशी इलाकों में पहुंच जाते हैं. यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. सरस्वती पूजा (5 फरवरी) के दिन एक व्यक्ति के घर के पीछे विशालकाय अजगर मिला था. जिसकी लम्बाई तकरीबन 20 फीट थी. ग्रामीणों ने अजगर को पकड़ वन विभाग के हवाले कर दिया था. वहीं बुधवार (2 फरवरी) को फिर से रामनगर में दो अजगर मिले. बता दें कि गर्मी का मौसम शुरू होते ही वन्य जीवों का विचरण तेजी से रिहायशी इलाकों में बढ़ा है. जिससे ग्रामीणों में काफी भय व्याप्त है. अभी हाल में ही घर मे घुसकर भालू ने महिला पर धावा बोल दिया था. महिला को भालू ने बुरी तरह से जख्मी कर दिया था. इन घटनाओं के कारण लोगों में दहशत है.

