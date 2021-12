पश्चिमी चंपारण (बेतिया): बिहार के बेतिया में एक नाबालिग (Minor Molested in Bettiah) के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आयी है. जानकारी के अनुसार नाबालिग को बहला फुसलाकर चनपटिया की एक महिला बेतिया लेकर आई और उसे एक 45 वर्षीय व्यक्ति के हवाले कर दिया. जिसके बाद उस व्यक्ति ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया. मामले में पुलिस ने महिला और (Woman And Accused Arrested In Molestation Case) आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बच्ची की मेडिकल जांच करायी जा रही है.

ये भी पढ़ें- Patna Metro Project: कैसे दौड़ेगी 2024 तक पटना में मेट्रो, जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया नहीं हुई पूरी



दरअसल, पूरा मामला एक हफ्ते पहले बेतिया नगर क्षेत्र का है. जहां, नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है. चनपटिया की रहने वाली एक महिला नाबालिग को बहला-फुसलाकर बेतिया लेकर आई और उसके साथ एक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है. दुष्कर्म के बाद जब नाबालिग की हालत बिगड़ने लगी, फिर उसने अपने घर जाकर आपबीती अपने परिजनों को बतायी.

घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन चनपटिया थाना पहुंचे. जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस महिला को चनपटिया से गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार महिला और नाबालिग को पुलिस बेतिया लेकर आई. बेतिया पहुंचे के बाद बच्ची ने पुलिस को बताया कि उसे महिला कहां लेकर गई थी. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है.

ये भी पढ़ें- दिल्लीवाली लालू की बहुरिया बनेंगी बिहार की नेता... राजश्री करेंगी राजनीति में एंट्री!



पुलिस ने महिला समेत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है. फिलहाल बेतिया जीएमसीएच में नाबालिग का मेडिकल जांच कराया जा रहा है. मेडिकल जांच के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी.

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP