बगहा: बगहा जिले में रामनगर प्रखंड के दुर्गम पहाड़ियों ( Government At Your Door Programme In Bagaha) के बीच बसे इलाके में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन होगा. इस कार्यक्रम के बारे में बताया गया कि बुधवार को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत करेगी. जिला प्रशासन के द्वारा इस कार्यक्रम में एक नई पहल शुरू करने की तैयारी है. जिसके तहत दुर्गम पहाड़ियों में दूर दराज के इलाकों में आरटीपीएस काउन्टर एवं एफिडेविट स्टॉल भी लगाया जाएगा. जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि जो भी व्यक्ति दूर-दराज में जीवनयापन कर रहे हैं, उनलोगों को सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी.

सरकारी सुविधा बढ़ाने पर जोर: अधिकारियों के द्वारा बताया जा रहा है कि इंडो नेपाल सीमा पर स्थित रामनगर प्रखण्ड अंतर्गत दोन तराई क्षेत्र के गांव में पहली बार ग्रामीण के पास सरकारी अधिकारी पहुंचेंगे. इस बार सरकारी अधिकारी और कर्मचारी जनता के द्वार तक पहुंचेंगे. इस विशेष कैम्प का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों तक सभी सरकारी सुविधाओं को आसानी से पहुंचाना है. दरअसल, दुर्गम पहाड़ियों और जंगल के बीच बसे दोन क्षेत्र में मुख्यत: आदिवासी बहुल इलाका है. वहां से अनुमंडल मुख्यालय पहुंचने के लिए ग्रामीणों को लम्बा सफर तय करना पड़ता है. उसके बाद एक दिन मुख्यालय में रुकना भी पड़ता है. क्योंकि उसी दिन वापस लौटना मुश्किल हो जाता है. इसी कारण एक दिन में वापस लौटना सम्भव नहीं हो पाता है. जिले के डीएम कुंदन कुमार के नेतृत्व में इस इलाके में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का (Government At Your Door with Tribes In bagaha) आगाज किया जा रहा है. इसके तहत सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में RTPS काउंटर के साथ एफिडेविट का स्टॉल लगाया जाएगा. इससे लोगों को सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ के लिए अपना प्रमाण पत्र व जरूरी कागजात बनवा सके. इस दौरान राशन कार्ड में नाम जोड़ने वाले, बीपीएल कार्ड बनवाने, जाति और आय प्रमाण पत्र व निवास प्रमाण पत्र भी बनवा सकते हैं. जिले के एसडीएम दीपक कुमार मिश्र (SDM Deepak Kumar Mishra in Bagha)ने बताया कि डीएम कुन्दन कुमार (DM Kundan Kumar In Bagha)के नेतृत्व में मेगा कैम्प का आयोजन किया जाएगा. जिसके लिए जिला प्रशासन तैयारियों में जूट चुकी है.

पहली बार अधिकारी पहुंचेंगे पहाड़ी इलाके- जिले के एसडीएम से बात करने पर उन्होंने बताया कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम सुदूरवर्ती इलाकों के लिए शुरू किया गया. इन इलाकों में पूरे प्रशासनिक लोग और आरटीपीएस काउंटर समेत एफिडेविट स्टॉल की व्यवस्था की जाएगी. उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि 27 अप्रैल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंचकर लाभान्वित हो.

