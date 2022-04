पश्चिमी चंपारण (बगहा): बिहार के पश्चिमी चंपारण के लोग भारी संख्या में कश्मीर में रहकर कामधंधा करते हैं. वहीं, कश्मीर में आतंकवादियों ने हमला कर (Terrorist Attack in Kashmir) दिया. इस हमले में पश्चिमी चंपारण के रहने वाले दो मजदूर जख्मी (Two workers of West Champaran injured in Kashmir) हो गए हैं. इस घटना की सूचना के बाद गांव में कोहराम मच गया और घायलों के परिजन दहशत में हैं. इसके साथ ही उनका रो-रोकर बुरा हाल है. गांव वाले सभी लोगों की सकुशल वापसी के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं.

कश्मीर में आतंकी हमले में पिता और पुत्र घायल: कश्मीर के पुलवामा में दो मजदूर आतंकवादियों के गोली से जख्मी हो गए. दोनों जख्मी पिता और पुत्र (Father and Son Injured in Terrorist Attack in Kashmir) हैं. जिनकी पहचान चौतरवा थाना क्षेत्र के कोलूहा चौतरवा के सिकटौर गांव निवासी 46 वर्षीय जोखू चौधरी और उनके पुत्र 23 वर्षीय पतिलेश्वर चौधरी के रूप में हुई है. स्थानीय लोगों ने बताया कि विगत 7 मार्च को इस गांव के लगभग 100 लोग कश्मीर कमाने के लिए गए थे. उन्हीं लोगों के साथ दोनों पिता और पुत्र भी कश्मीर के पुलवामा गये हैं. उनके साथ काम करने गए लोगों के द्वारा सूचना मिली कि दोनों पिता-पुत्र को गोली लगी है. जैसे ही घटना गांव के लोगों तक पहुंची तो गांव में चीख-पुकार मच गया.

बेटे और पति को गोली लगने से बदहवास हुई महिला: आतंकवादियों की गोली से घायल जोखू चौधरी की पत्नी को पति और बेटे के बारे में जानकारी हुई तभी से वह बदहवास हैं. उसका रो-रोकर बुरा हाल हो गया है. जब उनको पति और बेटे के घायल होने की सूचना मिली है तब से वह बिछावन से उठी नहीं. आसपास के लोगों ने बताया कि जोखू चौधरी का एक ही पुत्र है. जो उनके साथ कमाने के लिए गया था. कई घरों में इस चिंता की वजह से चूल्हा भी नहीं जला.

कश्मीर गये लोगों की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना: वहीं, स्थानीय श्रीमती देवी ने बताया कि उनके भी पति उन लोगों के साथ कमाने के लिए कश्मीर गए हैं. उनसे फोन के माध्यम से बात हुई है. सभी लोग घर के अंदर सुरक्षित हैं. उन्होंने कहा कि इस घटना से हम लोग डर गये हैं. उन्हें बाहर का पैसा नहीं चाहिए. वे नमक रोटी-खाकर ही गुजारा कर लेंगी, लेकिन उनकी सकुशल वापसी हो जाए. यही भगवान से प्रार्थना हैं. इस गांव के 200 से अधिक लोग कश्मीर कामधंधे की तलाश में गये हैं.

