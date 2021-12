पश्चिमी चंपारण (बेतिया): मुजफ्फरपुर में कुरकुरे-नूडल्स फैक्ट्री के बॉयलर विस्फोट में नरकटियागंज के दो मजदूरों ने जान गंवाई (Two Labours of Narkatiaganj Died in Boiler Blast) थी. बॉयलर ब्लास्ट में मारे गये मजदूरों के परिजनों को बुधवार को 4-4 लाख रुपये का चेक (4 Lakh Cheque Got Families of Labours in Narkatiaganj) प्रशासन ने स्थानीय विधायक की मौजदूगी में दिया. यह अनुदान राशि बिहार सरकार के आपदा विभाग की ओर से प्रदान की गयी.

26 दिसम्बर को मुजफ्फरपुर बॉयलर ब्लास्ट (Muzaffarpur Boiler Blast) में मारे गये दोनों मजदूरों के आश्रितों को बुधवार को नरकटियागंज अंचल कार्यालय में विधायक रश्मि वर्मा, अंचलाधिकारी राहुल कुमार और बीडीओ सतीश कुमार ने 4-4 लाख रुपये का चेक दिया.

बता दें कि मुजफ्फरपुर में बॉयलर ब्लास्ट में नरकटियागंज के केसरिया पंचायत के रखही धोबहा टोला के प्रकाश राय (35) और भेड़िहारी टोला के म्यान सहनी (48) की मौत हुई थी. इस घटना में भेड़िहारी के नंदकिशोर राय और नरकटियागंज पोखरा चौक के विशाल कुमार बुरी तरह घायल हैं. दोनों घायलों का इलाज मुजफ्फरपुर में चल रहा है. सभी लोग स्नैकस फैक्ट्री के बगल में स्थित एक चूड़ा फैक्ट्री में काम करते थे.

वहीं, अंचलाधिकारी राहुल कुमार ने बताया कि मुजफ्फरपुर में नूडल्स फैक्ट्री के बॉयलर फटने से हुई दुर्घटना में नरकटियागंज अंचल अंतर्गत दो व्यक्ति हताहत हुए थे. दोनों के आश्रितों को मुआवजा दिया गया है. इसमें शुभावती देवी और रिना देवी को आपदा अनुग्रह के तहत 4-4 लाख रुपये की अनुदान राशि दी गई है.

