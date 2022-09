पश्चिम चंपारण (बेतिया) : पश्चिम चंपारण में एक शराबी पति ने पत्नी को पीट-पीटकर हत्या कर दी (Drunk husband beat his wife to death in Bettiah) है. हत्या के बाद आरोपी पति घर छोड़कर फरार है. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है. घटना बेतिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र (Mufassil police station area of ​​Bettiah) की है.

ये भी पढ़ें:- 3 बेटियों के बाद बेटा नहीं हुआ तो पति ने कर ली दूसरी शादी, पहली पत्नी की गला घोंटकर की हत्या

मां को बताने से नाराज हो ले ली जान: बेतिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कुर्मी टोला की ये वारदात है. बताया जा रहा है पति सुभाष पटेल शराब के नशे में पत्नी ललिता देवी से मारपीट कर रहा था. इसी दौरान ललिता देवी ने मां के पास फोन कर इसकी जानकारी दे दी. इसके बाद सुभाष ने पीट-पीटकर कर पत्नी की हत्या कर दी. जिसके बाद पड़ोसियों ने इसकी जानकारी ललिता की मां को दी.

पत्नी के मायके वालों ने दी पुलिस को सूचना : इस घटना की जानकारी मिलने के बाद ललिता देवी के परिजन अपनी बेटी की ससुराल पहुंचे और उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी.घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए बेतिया जीएमसीएच भेज दिया है. शराबी पति घर छोड़ फरार हो गया है. मुफस्सिल थाना प्रभारी उग्रनाथ झा ने बताया कि मृतिका के परिजनों के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है.

ये भी पढ़ें:- बेटे की चाहत में गर्भवती पत्नी को उतारा मौत के घाट, आरोपी पति समेत ससुरालवाले फरार

"बेटी ने फोन कर बताया था कि उसे उसका पति मार रहा है. जब तक हम आए तब तक वह मर गई थी और घर के सारे लोग फरार थे. उसके बाद थाने जाकर हम पुलिस को बुला लाए" -बंटू प्रसाद, ललिता देवी के पिता