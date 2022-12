बेतिया वायरल वीडियो

बेतिया: बिहार के बेतिया का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में प्रेमिका अपनी शादी की बात बता रही है. लड़की नई नवेली दुल्हन की तरह दिख रही है. उसके मांग में सिंदूर है. वायरल वीडियो में लड़की ने बताया है कि मैं अंजली कुमारी हूं. मेरे पिता का नाम सुनील कुमार यादव है. मेरी उम्र 21 साल है. आज मैं आपको सच्चाई बताने जा रही हूं कि मैंने अपना घर बार अपनी मर्जी से छोड़ा है. मामला जिले के चनपटिया प्रखंड के सिरिसिया ओपी थाना अंतर्गत एक गांव का है. अंजली इंटरमीडिएट की छात्रा है और अपने ही शिक्षक के साथ भागकर शादी रचा ली है. (viral video of girl after marriage with teacher) (Girl Video Viral After Marriage In Bettiah)

'शिक्षक को मैं लेकर भागी ': अंजली वायरल वीडियो में आगे कहती है कि 12 दिसंबर 2022 को दोपहर के लगभग 2 बजे मैं घर छोड़कर निकल गई और अपनी मर्जी से बेतिया पहुंची. घर छोड़कर मेन रोड आने के दरम्यान मैंने चंदन को कॉल किया. मैंने कहा कि घर छोड़ दिया है. जल्दी आईये वरना गाड़ी के नीचे आकर जान दे दूंगी. चंदन आना नहीं चाहता था लेकिन मैंने उसे मजबूर किया.

"मुझे चंदन ने काफी समझाने का प्रयास किया लेकिन मैं नहीं मानी. चंदन आने से मना कर रहे थे तो मैंने डरा धमकाकर उनको बुलाया. उसके बाद मैंने अपनी मर्जी से बिना किसी के दबाव में चंदन से शादी कर ली."- अंजली, चंदन की पत्नी

'पापा चंदन को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं': छात्रा अंजली आगे बताती है कि शादी के बाद उसके पति चंदन को गोली मारने, एसिड डालने की लगातार धमकी दी जा रही है. साथ ही पति के माता पिता, भाई-भाभी और अन्य रिश्तेदारों को भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है. अगर मेरे पति या उनके संबंधियों को थोड़ी भी खरोच आती है तो मैं अपने माता पिता और मामा पर एफआईआर दर्ज कराऊंगी. मैं सभी को हाईकोर्ट ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी लेकर जाऊंगी. मेरे माता पिता को मालूम है कि मैं कितनी जिद्दी हूं. मेरे परिजन मेरे ससुराल वालों पर झूठा एफआईआर भी कराने की कोशिश कर सकते हैं. मैं हमारे डीएम, एससी और थाना प्रभारी से विनती करती हूं कि मेरे माता पिता अगर एफआईअर करें तो उसपर कोई कार्रवाई ना की जाए.

"मैं जहां भी हूं अपनी मर्जी से शादी करके अपने पति के साथ खुश हूं. मेरे पति के गांव के कुछ लोग मेरे माता पिता के साथ मिलकर एफआईआर कर सकते हैं. जो भी मेरे पति पर एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश करेगा उनपर मैं एफआईआर कराऊंगी और कोर्ट कचहरी घसीटूंगी. मुझे, मेरे पति और उनके परिवार वालों को विशेष सुरक्षा प्रदान की जाए."- अंजली, चंदन की पत्नी

शिक्षक से हुआ प्यार: दरअसल अंजली इंटरमीडिएट की छात्रा है और वह मिश्रौली चौक स्थित बिलियनट कोचिंग सेंटर में कोचिंग पढ़ने चंदन (27) के पास जाया करती थी. इसी दौरान चंदन और अंजली में प्यार हो गया. चंदन ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद करीब 4 सालों से मिश्रौली चौक पर कोचिंग कराता था. 3 सालों से पढ़ाई करने अंजली चंदन के पास जाती थी. इसी दौरान दोनों के बीच में प्रेम हुआ और बीते 12 दिसंबर को दोनों ने भाग कर शादी कर ली. अब अंजली ने वीडियो जारी कर अपने परिजनों पर धमकी देने और झूठा केस करने का आरोप लगाया है. हालांकि वीडियो देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि अंजली पढ़कर अपना बयान दे रही है.