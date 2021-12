वैशाली: बिहार के वैशाली में मां और बेटी के द्वारा एक युवक की पिटाई किये जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल (Youth Beating Video Viral in Vaishali ) हो रहा है. बताया जाता है कि छपरा का रहने वाला मजनू अपनी कथित प्रेमिका से मिलने सदर थाना क्षेत्र पहुंचा. जहां कथित प्रेमिका और उसकी मां ने मजनू की जमकर पिटाई (Youth Beaten by Mother and Daughter in Vaishali) की. जिसका किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया. इसके बाद पहुंची पुलिस युवक को थाने ले गयी और मामले को शांत करायी. हालांकि इस मामले में पुलिस कुछ बोलने को तैयार नहीं है.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवती और उसकी मां सरेआम युवक को पीट रही हैं. युवक खुद को छपरा का रहने वाला बता रहा है और कह रहा है कि वह हाजीपुर सदर थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती से मिलने आया था. वहीं वायरल वीडियो में महिला कुछ भी बताने से इंकार कर रही है और थाने में जाकर सब कुछ बताने की बात कह रही है.

वीडियो में पीटे जाने वाले युवक ने बताया कि फोन पर युवती 3 साल से बात कर रही थी. बात के दौरान युवक ने युवती से दुर्व्यहार किया. इसकी जानकारी युवती ने अपनी मां को बताया. इसके बाद प्लान बना कर युवती ने युवक को नगर थाना क्षेत्र के बाजार में बुलाया. जहां युवक की पहचान होते ही दोनों मां बेटी उस पर टूट पड़े. बताया. यह भी कहाँ जा रहा है कि युवक ने फोन पर जो अपनी जानकारी दी थी वह जानकारी सही नहीं पाई गई थी. वह लगभग 3 वर्षों से युवती को गुमराह कर रहा था. कुछ देर के बातचीत के बाद ही पिटाई का यह कार्यक्रम शुरू हो गया.

इससे आसपास के लोग तमाशबीन बने रहे और युवक की पिटाई होती रही. कुछ देर बाद वह मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने मामले को सुलझा लिया. मौके से युवक को लेकर पुलिस थाने चली गई. लेकिन इस संदर्भ में पुलिस और प्रशासन कुछ भी बताने को तैयार नहीं है.

नोट: ईटीवी भारत इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

