वैशाली: बिहार के वैशाली में एक दिल दहला देने वाला एक वीडियो फुटेज सामने आया है. एक शख्स की पत्नी और उसे बेटे घर छोड़कर चले गए. इस बात से आहत शख्स ने खुद को जिंदा जलाने के लिए पहले शरीर पर पेट्रोल छिड़क लिया और खुद ही आग लगा (Man Set Himself On fire In Vaishali) ली. आग की तपिश जब बढ़ी तो वह बचने के लिए घर की ओर भागा. लेकिन रास्ते में ही गिर पड़ा. आग लगाने और फिर भागने का लाइव वीडियो सामने आया है. बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाले वीडियो में दिखाई पड़ रहा है किस तरीके से शख्स खुद को आग लगा रहा है और फिर घर की ओर दौड़ रहा है. यह घटना लालगंज की है.

अपने शरीर पर पेट्रोल छिड़कर लगायी आग: जानकारी के मुताबिक लालगंज के नगर परिषद के वार्ड संख्या चार में घाघरा चौक के पास एक व्यक्ति अपने शरीर पर पेट्रोल डालकर आग लगा लिया. इतना ही नहीं आग लगाने के बाद वह व्यक्ति घाघरा चौक से काफी तेजी से दौड़ता हुआ अपने घर की तरफ भागा. मगर आग की लपटें इतनी तेज थी की वह अपने घर तक भी नहीं पहुंच सका और अपने पड़ोसी के दरवाजे तक पहुंचते ही गिर पड़ा. अब उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है. (Suicide Attempt In Vaishli) (Vaishali Crime News) (Pour Petrol On Himself To Set Fire In Vaishali)

पत्नी और बेटों के घर छोड़ने से था आहत: खुदकुशी का प्रयास करने वाले की पहचान रमेश राय के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि वह नशे में थे. स्थानीय लोगों की माने तो परिवार में आए दिन उसका अपनी पत्नी से नशे को लेकर विवाद होता रहता था. आग लगाकर आत्महत्या करने के पीछे भी नशा को कारण माना रहा है. नशा करने की वजह से ही उसकी पत्नी और दोनों बेटा घर छोड़कर चले गए थे. जिस वजह से वह काफी सदमे में था. वह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया.

आग में बुरी तरह से झुलसा, अस्पताल में भर्ती: उसने घाघरा चौक पर खड़ा होकर पहले अपने शरीर पर पेट्रोल छिड़क लिया फिर इसके बाद माचिस से खुद के ही शरीर में आग लगा ली. आग लगते ही रमेश राय घर की तरफ दौड़ पड़ा. घटना की सूचना मिलते हैं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई. स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने जख्मी रमेश राय को गाड़ी में लाद कर अस्पताल भेजा. जहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए पटना रेफर कर दिया गया है.

"पारिवारिक कलह में शख्स ने पेट्रोल डालकर खुद के शरीर में आग लगा लिया था. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल भेज दिया. जहां से उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने घायल को पटना रेफर कर दिया है" - अमरेंद्र कुमार, थानाध्यक्ष, लालगंज

'पारिवारिक कलह में की आत्महत्या की कोशिश': लालगंज थाना अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार ने बताया कि पारिवारिक कलह में शख्स ने पेट्रोल डालकर खुद के शरीर में आग लगा ली है. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया है. जहां से उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने घायल को पटना रेफर कर दिया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. घायल के परिजनों ने बताया कि पत्नी से झगड़ा हुआ था. जिसके बाद पत्नी और बच्चा सब घर छोड़कर चले गए हैं.





"पत्नी से झगड़ा हुआ था जिसके बाद पत्नी और बच्चे घर छोड़कर चले गए हैं. घटना से कुछ देर पहले ही वे लोग घर से गए थे. जिसके बाद उसने शरीर पर पेट्रोल छिड़कर आग लगा लिया" -जख्मी के परिजन