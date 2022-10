वैशाली: बिहार के वैशाली के राघोपुर में दो दोस्तों की डूबने से मौत (Two youths died due to drowning in Vaishali) हो गई. गंगा नदी के बाढ़ के पानी के ऊपर बांस के चचरी के पुल से पहला दोस्त फिसल कर नीचे पानी मे गिर गया था. जिसको बचाने के दौरान दूसरा दोस्त भी पानी में डूब गया. स्थानीय लोगों द्वारा दोनों के शवों को पानी से बाहर निकाला गया और तत्काल पुलिस को सूचना दी गई.

गंगा नदी में गिरा युवक: घटना जुड़ावनपुर थाना क्षेत्र के राघोपुर पश्चिमी वार्ड नंबर 11 का है. मृतक की पहचान मंटू कुमार और विजय महतो के रूप में हुई है. राघोपुर पश्चिमी में गंगा नदी में बाढ़ का पानी आया हुआ है, जहां से सड़क पर जाने के लिए लोगों द्वारा बांस का चचरी पुल बनाया गया है. इसके माध्यम से घर से बाजार लोगों का आना जाना होता है. इसी पुल से विजय महतो और मंटू कुमार दोनों जा रहे थे. तभी मंटू कुमार का पैर फिसलने से वो बाढ़ के पानी में गिर गया.

दोस्त को बचाने के लिए गंगा में लगा दी छलांग : मंटू के पानी में गिरने के बाद उसे बचाने के लिए विजय महतो ने भी छलांग (Two Friends Died Due To Drowning In Raghopur) लगा दी और दोनों की पानी में डूबने से मौत हो गई. जिसके बाद स्थानीय लोगों ने दोनों के शव को बाहर निकाला. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल भेज दिया गया.

"बांस के चचरी के बने पुल से पैर फिसलने के करण एक युवक पानी में गिर गया था. जिसे बचाने गया दूसरा युवक भी चपेट में आ गया और दोनों की डूबने से मौत हो गई. दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है."- फेमूउल्ला खान, जुड़ावनपुर थानाध्यक्ष

मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग : जुड़ावनपुर थाना क्षेत्र के राघोपुर पूर्वी में जहां ठनका गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए. वहीं राघोपुर पश्चिमी में बाढ़ के पानी में डूबने से दो युवकों की मौत हो गई. जिससे पूरा राघोपुर का इलाका सदमे में है. गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया है. बताया गया कि सभी तीनों मृतक बेहद ही गरीब परिवार के हैं. इनकी मौत के बाद परिवार के अन्य लोगों के भरण पोषण में भी परेशानी आ सकती है. स्थानीय लोग अब मदद की उम्मीद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से कर रहे हैं. इसके लिए ग्रामीणों ने तेजस्वी यादव के स्थानीय प्रतिनिधि से बात की है. बता दें कि बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से ही चुनकर विधायक बने हैं. इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी भी राघोपुर विधानसभा से चुनाव जीत चुकी हैं.