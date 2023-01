वैशालीः बिहार के वैशाली में सड़क हादसा में एक की मौत (One Died In Road Accident In Vaishali) हो गई. इस घटना में 6 से ज्यादा लोग घयाल हो गए, जिसका इलाज चल रहा है. घटना वैशाली जिले के लालगंज थाना क्षेत्र स्थित बसंता जहानाबाद घाट के पास की है. 40 से 50 लोगों के करीब अंतिम संस्कार में शामिल होने बलवा बसंता घाट गए थे. जिसमें एक ट्रेक्टर एक पिकअप और एक अन्य वाहन भी था. अंतिम संस्कार कर लौटने के क्रम में लोगों से भरा हुआ पिकअप अनियंत्रित होकर पोखर में पलट गया. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई.

यह भी पढ़ेंः Raod Accident In Araria: कुत्ते को बचाने में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, दो लोगों की मौके पर ही मौत

रूकने से पहले ही पिकअप हादसे का शिकारः घटना तब घटी जब अंतमि संस्कार से लौटकर भोजन करने के लिए एक होटल में सभी रुकने वाले थे. लेकिन होटल से पहले ही सड़क खराब होने के कारण पिकअप पोखर में पलट गया. पिकअप में 8 लोग मौजूद थे. पिकअप के पोखर में जाते हैं मौके पर अफरा-तफरी मच गई. मौके पर जमा हुए स्थानीय लोगों ने पिकअप के अंदर फंसे लोगों को काफी मस्कत से निकाला. इसके बाद गंभीर रूप से घायलों को स्थानीय नर्सिंग होम लाया गया. जहां डॉक्टरों में जांच के उपरांत एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया.

पिकअप पोखर में पलट गयाः मृतक की पहचान सराय थाना क्षेत्र के बोरहा निवासी काली पासवान के रूप में हुई है. घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा पोखर से पिकअप को निकाला गया. इस विषय में लालगंज थाना अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि अंतिम संस्कार से लौटने के क्रम में एक पिकअप पोखर में पलट गया है. जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने बचाव कार्य किया. इसमें घायल हुए एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

"पुलिस को सूचना मिली थी कि अंतिम संस्कार से लौटने के क्रम में एक पिकअप गाड़ी पोखर में पलट गया है. घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने वाहन को पोखर से बार निकलवाया. घायल हुए एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है" - अमरेंद्र कुमार, थानाध्यक्ष लालगंज