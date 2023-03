वैशाली: बिहार के वैशाली में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई. भूमि (Two parties fight over land dispute in Vaishali) विवाद को लेकर मारपीट की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी. पुलिस की गाड़ी को देखते ही ग्रामीण उग्र हो गये और पुलिस पर हमला कर दिया. जिससे अफरातफरी मच गई. हालांकि बाद में अतिरिक्त पुलिस बल बुलाकर मामले को नियंत्रित किया गया. पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है. इस मारपीट में छह लोग लोग घायल हुए हैं. घटना वैशाली में महुआ थाना क्षेत्र के सिंह राय गांव की है.

भूमि विवाद में मारपीट : मेडिकल कॉलेज के नजदीक भूमि विवाद में दो पक्षों के बीच हो मारपीट हुई थी. मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस पर एक पक्ष के लोगों ने हमला कर दिया. जिसके बाद डायल 112 की टीम जब मौके पर पहुंची. तब एक पक्ष के लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया. उसके बाद 112 की दूसरी गाड़ी भी मदद के लिए पहुंची तब जाकर उपद्रवी भागे. एक पक्ष के लोगों ने 10 से लोगों को बंधक बना रखा था. जिसे छुड़ाकर सभी को महुआ अनुमंडल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया.

12 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है: पुलिस ने एक दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है. जिनसे पूछताछ की जा रही है. घटना के बाद महुआ थानाध्यक्ष प्रभात रंजन सक्सेना मामले पर नजर रखे हुए हैं और जांच जुट गए हैं. उन्होंने बताया कि पूर्व से भूमि विवाद चला आ रहा था. उसी को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई थी जो बाद में मारपीट में तब्दील हो गई. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी रविंद्र कुमार ने बताया कि हम लोगों को मोबाइल से मैसेज मिला था. हम लोग जब वहां पहुंचे तो ग्रामीण पथराव शुरू कर दिया.

"दो पक्षों में जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुई थी. हम लोग के पहुंचने से पहले एक पक्ष को लोगों को घर में बंद करके रखा गया था. पुलिस बल कम होने के कारण हम लोग वहां पर मुस्तैद थे. पुलिस बल के आने के बाद बंधक बने लोगो को घर निकालकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया." -जयप्रकाश, पुलिसकर्मी



"हम लोगों को मोबाइल से मैसेज मिला था. घटनास्थल पर पहुंचते ही ग्रामीण पथराव करने लगे. वे लोग 10 से 12 आदमी को बंधक बना रखा था. पत्थरबाजी के बावजूद हमलोगो वहां पहुंचे और फिर दूसरी 112 नंबर गाड़ी को बुलाया. गाड़ी के आने के बाद हम सभी लोग लोगों को लेकर आए हैं" -रविंद्र कुमार, पुलिसकर्मी