वैशाली में खुद को आग लगाने वाले शख्स की मौत

वैशाली: वैशाली में दिल दहला देने वाली घटना को लेकर मृतक रमेश राय के 12 वर्षीय बेटे ने पूरी सच्चाई बयां की है. उसने बताया कि मम्मी मुझे और मेरी छोटी बहन को लेकर मौसी के यहां चली गई थी जिससे पापा काफी परेशान थे. पापा ने पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा ली थी और घर की तरफ दौड़ गए थे. गोलू ने कहा कि पापा ने मम्मी से कुछ पैसे मांगे थे लेकिन मम्मी ने पैसे नहीं दिए. इससे नाराज होकर पापा ने मम्मी की पिटाई कर दी. जिससे नाराज मां और मैं घर से चले गए थे. इसी बीच उन्होंने खुद को जला लिया. (Self immolation in Vaishali) (man who set himself on fire in vaishali dies)

पढ़ें- खुद को आग लगाकर शख्स ने घर तक लगाई दौड़.. वजह जानकर हो जाएंगे हैरान

खुदको आग लगाने वाले रमेश की मौत: मामला रविवार का है. रमेश राय की पत्नी और उसका बेटा घर छोड़कर चले गए. इस बात से आहत शख्स ने खुद को जिंदा जलाने के लिए (Suicide Attempt In Vaishali) पहले शरीर पर पेट्रोल छिड़क लिया और खुद ही आग लगा ली. आग की तपिश जब बढ़ी तो वह घर की ओर भागा, लेकिन रास्ते में ही गिर पड़ा. आग लगाने और फिर भागने का लाइव वीडियो सामने आया था जो बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाला था. मृतक के बेटे ने बताया कि पापा हमारे घर छोड़कर जाने से परेशान थे. (suicide in family dispute in vaishali)

"पापा पैसा मांगे थे, नहीं दी थी मम्मी. इसीलिए मम्मी को पापा मारे थे. पापा पेट्रोल छिड़ककर आग लगा लिए थे. पापा डेढ़ साल पहले शराब पीना छोड़ दिए थे. पापा कुछ खाने वाला सामान खरीदने के लिए पैसा मांगे थे. पापा ने मम्मी की पिटाई की थी तो मम्मी और हम दोनों चले गए थे. जिसके बाद पापा पेट्रोल छिड़ककर आग लगा लिए थे."- गोलू, रमेश रामय का बेटा

पीएमसीएच में इलाज के दौरान मौत: जख्मी रमेश राय को इलाज के लिए लालगंज रेफरल अस्पताल लाया गया था. जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए हाजीपुर सदर अस्पताल रेफर किया गया. वहीं सदर अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद उसे पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया था. पीएमसीएच में डॉक्टरों ने जांच के उपरांत जख्मी को मृत घोषित कर दिया.

पहले फांसी लगाने की कोशिश: स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि पत्नी और बेटे के चले जाने के बाद रमेश राय ने घर में फांसी लगाने का भी प्रयास किया था. उसने चादर से फंदा बनाकर लटकाया था और उसमें वह लटककर आत्महत्या करने वाला था. लेकिन फिर अचानक उसने इरादा बदल दिया और फंदे को खोलकर रखा और फिर चौक पर चला गया. जिसके कुछ देर बाद ही उसने शरीर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा लिया.

'अक्सर होता था पति पत्नी के बीच झगड़ा': स्थानीय वार्ड पार्षद प्रतिनिधि दिग्विजय चौरसिया ने बताया कि अक्सर पति और पत्नी के बीच झगड़ा होता था. कई बार ग्रामीणों के बीच बचाव से मामला शांत कराया गया था. मृतक को एक 12 वर्षीय पुत्र और एक 6 वर्षीय पुत्री है. वह दैनिक मजदूरी का काम करता था. लेकिन नशे के हालत में उसकी अक्सर पत्नी से लड़ाई होती थी.

"उसने आत्महत्या की है इसलिए उसको सरकार की ओर से ज्यादा सहूलियत नहीं मिलेगी लेकिन ग्रामीणों ने मिलकर निर्णय लिया है कि उसके बच्चे की पढ़ाई लिखाई और भरण-पोषण के लिए हर संभव सहायता ग्रामीणों की ओर से दी जाएगी" - दिग्विजय चौरसिया, स्थानीय वार्ड पार्षद प्रतिनिधि

पत्नी चली गई थी बहन के यहां : रमेश राय के द्वारा पैसे मांगने और पत्नी के पैसे नहीं देने गुस्से में आकर उसने पत्नी की पिटाई कर दी थी. जिससे नाराज होकर पत्नी अपने पुत्र और पुत्री को लेकर लालगंज थाना क्षेत्र में ही रहने वाली अपनी बहन के घर चली गई थी. जिससे रमेश राय बेहद परेशान हो गया था. पत्नी और बच्चों के चले जाने के बाद उसने खाना भी नहीं खाया और वह काफी बेचैनी से इधर उधर भाग रहा था. जिसके बाद उसने आत्महत्या का निर्णय लिया. हालांकि इसका पता नहीं चल सका है कि आत्महत्या के लिए उसने पेट्रोल कहां से लिया था. लेकिन घटना की सूचना मिलते ही पत्नी और बच्चे भागकर घर पहुंचे थे. जिसके कुछ देर बाद ही रमेश राय का शव एंबुलेंस घर लाया गया.