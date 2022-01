वैशाली: उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा और पंजाब समेत पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव (Assembly elections in five states) को लेकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव (Jaap supremo Pappu Yadav) ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि इन राज्य में बीजेपी का सूपड़ा साफ (BJP will be defeated in UP Assembly elections) हो जायेगा. बीजेपी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जायेगी. पटना जाने के दौरान जाप सुप्रीम पप्पू यादव का उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया. इस दौरान मीडिया से से बातचीत के दौरान पप्पू यादव ने बिहार में बेरोजगारी और विधान परिषद चुनाव के अलावे विभिन्न राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव पर अपनी बातें रखीं.

उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी जमकर निशाना साधा. यही नहीं, पप्पू यादव ने फिल्म अभिनेत्री कंगना राणावत और पीएम नरेंद्र मोदी पर भी जमकर भड़ास निकाली. उन्होंने कहा कि बिहार कोलैप्स कर चुका है. सबसे पिछड़ा राज्य हो गया है. बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है. पप्पू यादव ने आगे कहा कि पॉलिटिशियन के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और धर्म-मजहब सब कुछ चुनाव हो गया है. ऐसे में लोकतंत्र बचेगा?

जाप सुप्रीमो पप्पू यादव

जाप सुप्रीमो ने कहा कि 5 सौ, हजार रुपये में वोट लीजिएगा. विधान परिषद के चुनाव में आप शराब माफिया, एजुकेशन माफिया, वोट माफिया को टिकट दीजिएगा. जो बलात्कार किया, उसकी पत्नी को टिकट दे दीजिएगा. वार्ड सदस्य व मुखिया के सर्टिफिकेट को खरीदा जा रहा है. चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होता ही नहीं है. या तो हिंदू मुसलमान होता है या जात पर होता है. पूरा देश अशांत है. यही कारण है कि उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा व पंजाब में बीजेपी का सूपड़ा साफ होगा. जमानत जब्त होगी.

पप्पू यादव ने कहा कि अब मोदी जी कौन सा दंगा करवाते हैं या कौन सा बम विस्फोट करते हैं. यह तो अलग बात है. यूपी में 50% से 60% तक वोटरों ने यह मन बना लिया है कि मुझे योगी को फाइनल करना है. खत्म करना है. उन्होंने कहा कि जो हालात हैं, इसमें योगी और कंगना, सब चले जाएंगे.

