वैशाली: बिहार के हाजीपुर में हौसला बुलंद अपराधियों ने पटना हाइवे के किनारे स्थित एक होटल पर गोलीबारी (Firing on hotel in Vaishali ) की है. इस घटना में होटल के मालिक और एक अन्य युवक को गोली (Criminals shot hotel owner in Hajipur ) लग गयी. इसके बाद आनन-फानन में स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. जहां एक की मौत हो गयी, जबकि होटल मालिक गंभीर रूप से घायल है. जिसे इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है. गोली चलने की सूचना पर पहुंचे आक्रोशित लोगों ने हाजीपुर पटना हाइवे जाम कर दिया है. घटना औद्योगिक थाना क्षेत्र की है.

ये भी पढ़ें- आम के बगीचे में जश्न मनाने के लिए जमा हुए थे 3 दोस्त, किसी बात को लेकर बढ़ा विवाद... मार दी गोली

होटल व्यवसायी को मारी गोली: घटना के बारे में बताया गया कि औद्योगिक थाना क्षेत्र के हाजीपुर पटना मुख्य मार्ग पर स्थित बसंत बिहार लाइन होटल के संचालक विवेक कुमार उर्फ पेंटर को अपराधियों ने निशाना बनाया है. एक बाइक पर सवार दो अपराधी मौके पर पहुंचे थे. एक अपराधी बाइक पर ही था जबकि दूसरा उतरकर होटल के काउंटर तक पहुंचा. जहां मौजूद होटल संचालक विवेक कुमार के ऊपर ताबड़तोड़ 2 से ज्यादा फायरिंग की. गोली विवेक कुमार के गले और सीने में लगी है.

फायरिंग में एक की मौत: वहीं, वहां मौजूद औद्योगिक थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर निवासी लाला राय को भी एक गोली सीने में लगी है. लाला राय की इलाज के दौरान मौत हो गई. जबकि जख्मी होटल व्यवसायी विवेक कुमार को इलाज के लिए पटना के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है. घटना की सूचना के बाद मौके पर जमा हुए लोगों ने हाजीपुर पटना मुख्य मार्ग को जाम कर दिया था. मौके पर पुलिस बल के साथ पहुंचे सदर एसडीपीओ राघव दयाल ने लोगों को समझाकर किसी तरह जाम खुलवाया.

बाइक सवार 2 बदमाशों ने की फायरिंग: घटना के समय मौजूद चश्मदीद ललन कुमार ने बताया कि वह किसी ग्राहक को सामान दे रहा था. इस दौरान उसने गोली चलने की आवाज सुनी. वह भाग कर आया तो विवेक कुमार लहूलुहान हो चुके थे. इसी दौरान उनके पास मौजूद एक अन्य ग्राहक जमीन पर पड़ा हुआ था. ललन कुमार ने बताया कि एक बाइक पर सवार दो अपराधी आए थे. जिसमें एक अपराधी होटल में आकर घटना को अंजाम दिया था. जबकि दूसरा बाइक पर ही था. इसके बाद अपराधी हाजीपुर शहर की ओर बाइक से फरार हो गए. इसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा विवेक कुमार को पटना भेजा गया. वहीं, जख्मी ग्राहक लाला राय की हाजीपुर सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई.

मामले की जांच में जुटी पुलिस: घटनास्थल पर मौजूद सदर एसडीपीओ राघव दयाल ने बताया कि बाइक सवार अपराधियों ने होटल व्यवसायी को गोली मारी है. जिसमें एक अन्य ग्राहक की मौत हो गई है. जबकि व्यवसायी गंभीर रूप से जख्मी है. उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान एक बाइक या दो बाइक से आए अपराधियों की बात सामने आ रही है. पुलिस जांच के बाद ही मामला स्पष्ट हो पाएगा.

ये भी पढ़ें- Murder In Bhojpur: रिटायर्ड आर्मी जवान की गोली मारकर हत्या

अनुमान लगाया जा रहा है कि पूर्व की किसी दुश्मनी के कारण अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है. हाजीपुर पटना मुख्य मार्ग पर जिस बसंत बिहार लाइन होटल पर घटना घटी है. वह इलाके का बेहद चर्चित लाइन होटल मनाया जाता है. जहां हर तरह के लोगों का आना जाना होता है. हालांकि, घटना की मुख्य वजह पुलिस जांच के बाद ही सामने आ पाएगी.

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP