वैशाली: बिहार के वैशाली जिले के भगवानपुर प्रखंड (Crime In Bhagwanpur) के हुसैना खुर्द पंचायत में मुखिया समर्थकों और ग्रामीणों के बीच जबरदस्त मारपीट की घटना का वीडियो सामने (Fight In Mukhiya Supporter And Villagers At Vaishali) आया है. वार्ड सचिव चुनाव को लेकर मारपीट की घटना हुई है. ग्रामीणों ने मुखिया पर चुपके से चुनाव कराने का आरोप लगाते हुए विरोध करने लगे जिसके बाद मुखिया समर्थक और ग्रामीणों के बीच मारपीट शुरू हो गई. स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया है.

वार्ड सचिव के चुनाव को लेकर मारपीट

दरअसल, भगवानपुर प्रखंड के हुसैना खुर्द पंचायत के वार्ड नंबर 12 की घटना है. जहां, वार्ड सचिव का चुनाव होना था. जिसे लेकर मुखिया चुपके से मध्य विद्यालय में अपने समर्थकों के साथ चुपके से चुनाव करवा रहे थे, इसी बीच ग्रामीणों को भनक लगी और ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए, बात तू-तू मैं-मैं से शुरू हुई और फिर मुखिया समर्थक और ग्रामीण आपस में भिड़ गए.

बता दें कि, नवनिर्वाचित मुखिया शिवप्रसाद सुमन स्थानीय मध्य विद्यालय में वार्ड सचिव का चुनाव करवा रहे थे. जिसके लिए उन्होंने अपने खास लोगों को मौके पर बुलाया था. जिसमें उनके भाई सुशील कुमार भी शामिल थे. चुनाव का विरोध करने ग्रामीण पहुंचे तो सुशील कुमार मुखिया के भाई होने का धौंस दिखाने लगा जिसको लेकर मामला बढ़ गया और मारपीट शुरू हो गई . काफी देर तक स्कूल में विवाद चलता रहा, जिसके बाद स्थानीय लोगों की पहल पर मामले को शांत कराया गया.

वहीं, भगवानपुर के हुसैना खुर्द पंचायत के प्रबुद्ध लोग अब इस मामले की पंचायती करा कर मामले को सुलझाएंगे. मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद कोई भी पक्ष कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है.वहीं, पुलिस ने मामले को लेकर बताया कि, फिलहाल उनको घटना की जानकारी नहीं मिली है और ना ही उनके पास कोई वीडियो भेजा गया है.

