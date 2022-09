वैशाली: जिले में यजमान से मिले सामान के बंटवारे ( Fight In Distribution Of Goods In Vaishali) को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए. मारपीट की इस घटना में दोनों पक्षों के तकरीबन एक दर्जन लोग घायल हुए हैं. कई लोगों के सिर फटे तो कई को गंभीर चोटें आईं हैं. जब ईंट पत्थर से हमला किया जा रहा है तो दूसरे पक्ष ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. मामला महनार थाना क्षेत्र का है.

वैशाली में दो पक्षों के बीच मारपीट: वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे दोनों पक्ष एक दूसरे (Fight Between Two Sides In Vaishali) पर हमला कर रहे हैं. एक दूसरे पर लात घूंसे चलाए जा रहे हैं. इस झगड़े में कई महिलाएं भी शामिल थीं.यजमान से मिले सामान के बंटवारे को लेकर दोनों पक्षों के बीच घर के दरवाजे से जो झगड़ा और मारपीट शुरू हुआ, वह कई घंटों तक चलता रहा. घर से लेकर अस्पताल तक में दोनों ओर से हमले किए गए. मारपीट में एक दर्जन के करीब लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं. कईयों को गंभीर चोटें आईं हैं.

कई लोग घायल: नगर के वार्ड संख्या 11 सब्जी मंडी के समीप आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हुई. तीन को गंभीर हालत में हाजीपुर सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है. वहीं अन्य का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है. यजमान के यहां से मिले सामान के बंटवारे को लेकर राजकुमार झा और संजय कुमार झा के बीच विवाद हुआ. दोनों ओर से जमकर मारपीट होने लगी. एक पक्ष की ओर से राजकुमार झा, उनकी पत्नी व भाई घायल हुए है. जबकि दूसरे पक्ष के संजय कुमार झा के साथ अन्य घायल हुए.

मारपीट का वीडियो आया सामने: वहीं घायलों को जब इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया तब भी दोनो पक्ष महनार हॉस्पिटल में उलझ गए और मारपीट करने लगे. लेकिन हॉस्पिटल में तैनात सुरक्षा गार्ड ने दोनो को शांत कराया. वीडियो में मारपीट से लेकर ईंट पत्थर चलाने तक की तस्वीरें वायरल हो रही है. घटना की सूचना के बाद महनार थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

पुलिस कर रही जांच: वहीं पुलिस का कहना है कि घायलों के फर्द बयान के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. वहीं एक पक्ष की ओर से संजय झा ने बताया कि झगड़ा यजमान के द्वारा दिए गए सामान के बंटवारे को लेकर हुआ है. एक बार बंटवारा करके बर्तन बांट दिया गया था और सामान बांटा जा रहा था. जिसके बाद ईंट पत्थर चलाया गया. जिसमें कई लोग घायल हो गए है.

"पीड़ितों के फर्द बयान के आधार पर कार्रवाई की जाएगी. पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई करेगी."- पुलिसकर्मी

अस्पताल में भी भिड़े दोनों पक्ष: वहीं दूसरे पक्ष की ओर से रेखा देवी ने बताया कि यजमान की ओर से जो सामान दिया गया था उसमें बर्तन का बंटवारा कर दिया गया. अन्य सामान को फाड़ कर बर्बाद कर दिया गया. वह सभी लोग लाठी-डंडे से हमला किए थे. मेरे परिवार से कई लोग जख्मी हुए हैं. हॉस्पिटल में भी मारपीट किया गया है.

"बर्तन का बंटवारा कर दिया गया. अन्य सामान को फाड़ कर बर्बाद कर दिया गया. वह सभी लोग लाठी-डंडे से हमला किए थे. मेरे परिवार से कई लोग जख्मी हुए हैं. हॉस्पिटल में भी मारपीट किया गया है."- रेखा देवी, पीड़ित





"झगड़ा यजमान के द्वारा दिए गए सामान के बंटवारे को लेकर हुआ है. एक बार बंटवारा कर के बर्तन बांट दिया गया था और सामान बांटा जा रहा था, जिसके बाद ईंट पत्थर चलाया गया. जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं." - संजय झा, घायल