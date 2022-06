वैशाली: आज के हाइटेक जमाने में मोबाइल के बिना एक मिनट भी नहीं रहा जा सकता. किसी भी ओर सिर उठाकर देख लीजिए हर कोई मोबाइल में आंखे गड़ाए और अंगुली फिराते दिख जाएगा. मोबाइल खराब होने पर जब एक युवक को पैसों की जरूरत पड़ी तो उसने गाय चोरी (cow theft for mobile in Vaishali) कर ली. मामला हाजीपुर नगर के नाका नंबर 3 (Naka number 3 of Hajipur Nagar) का है. पकड़ा गया आरोपी युवक गणेश कुमार छपरा के दरियापुर थाना में तैनात चौकीदार विश्वनाथ महतो का पुत्र बताया गया है.

मोबाइल के लिए चोरी: दरअसल गणेश ने मोबाइल बनने के लिए दिया था और उसे वापस लाने के लिए पैसों की जरूरत थी. युवक ने पिता से पैसों की डिमांड की तो पिता ने पैसा देने से इनकार कर दिया. दुकानदार से उधार मोबाइल देने को कहा तो दुकानदार ने गाय चोरी करने का ऑफर दे दिया और युवक भी गाय चोरी करने छपरा से हाजीपुर पहुंच गया. लेकिन गाय चोरी कर भागते समय उसे पकड़ लिया गया और उसकी मौके पर ही जमकर पिटाई की गई. इसके बाद गणेश को पुलिस को सौंप दिया गया.

पूछताछ में युवक ने कही थी ये बात: पुलिस ने जब आरोपी से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूलते हुए पूरी कहानी बतायी. उसने कहा कि मोबाइल बनवाने के पैसे के लिए गाय चोरी करने के छपरा से हाजीपुर आया था और गाय चोरी करने में वह सफल भी हो गया था. लेकिन गाय चोरी कर जाते समय ग्रामीणों के द्वारा पकड़ लिया गया. पकड़े गए आरोपी ने बताया कि उसका मोबाइल खराब हो गया था जिसे बनवाने के लिए वह गांव के ही एक मोबाइल दुकान पर गया था. चूंकि मोबाइल बनवाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे और पिता ने भी पैसे देने से मना कर दिया था. लिहाजा मोबाइल दुकानदार ने उसे पैसे के बदले गाय चोरी करने का ऑफर दिया, जिसे आरोपी युवक ने स्वीकार कर लिया और एक गाय चोरी करने के लिए छपरा की सीमा पार कर हाजीपुर आ गया.

बाद में बयान से पलटा: वहीं मार के डर से युवक ने पहले तो सारी सच्चाई बयां की लेकिन थोड़ी ही देर में अपना बयान बदल दिया. मारपीट की घटना के बाद गणेश को पुलिस की अभिरक्षा में इलाज के लिए सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

" मोबाइल बनाने वाला दुकानदार बोला था कि तुम सिर्फ गाय का रस्सी पकड़ कर उसे पिकअप में डाल देना. दुकानदार ने कहा था कि मैं साइकल से हूं तो कैसे गाय को लेकर आऊंगा. इसलिए हम सिर्फ गाय को खोल कर लाए थे और लोगों ने पकड़ लिया. मेरे पापा खुद पुलिस में है दरियापुर में पोस्टेड है" - गणेश कुमार, आरोपी



"गाय मेरे दरवाजे के अंदर के भाग में बाधी हुई थी. एक युवक उसको खोलकर ले जा रहा था. इसी बीच लोगों ने देखा तो उसे पकड़ लिया. वह मेरी गाय चोरी कर ले जा रहा था."- गाय मालिक

