जमीन विवाद में दबंगों ने लगा दी आग

वैशाली: बिहार के वैशाली में जमीन विवाद में दबंगों द्वार घर (Attack of bullies in land dispute in Vaishali) पर हमला करने का मामला सामने आया है. दबंगों ने पहले घर को तोड़ा फिर उसमें लगा आग लगा दी. उसके बाद गर्भवती महिला के साथ मारपीट की. घटना वैशाली के देशरी का है. 50 की संख्या में दबंगों ने चांदपुरा ओपी क्षेत्र के भिखनपुरा गांव का है. दबंगों ने घर में जमकर लूटपाट कर फरार हो गए. पुलिस दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

हमले में चार लोग घायल: दबंगों के हमले में महिला समेत चार लोग घायल हो गये. मारपीट के दौरान ग्रामीणों ने एक आरोपी को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया है, जबकि अन्य सभी आरोपी फरार है. पीड़ित नेवालाल साह ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. स्थानीय लोगों की मदद से सभी को सदर अस्पताल में इलाज के भर्ती कराया गया.

फोन करने के बाद भी समय पर नहीं पहुंची पुलिस: पीड़ित परिवार ने पुलिस पर आरोप लगाया कि हमला के वक्त बार-बार पुलिस को फोन किया गया, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची. सभी आरोपी जब फरार हो गए तब पुलिस पहुंची. पीड़ित नेवालाल साह ने गांव के ही नौ लोगों सहित 50 अज्ञात लोगों पर हमला करने, घर में आग लगाने के साथ साथ मारपीट का आरोप लगाया है.

"चांदपुरा ओपी थाना की पुलिस और देसरी थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की है. 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई." - सुनील कुमार, थाना प्रभारी, देसरी

"मेरी दोनों बहू खाना बना रही थी. हम समान लाने बाहर चले गए थे. घर में लूटपाट की जानकारी मिला. 50 की संख्या में लोगों ने मुझे और मेरे बेटे का मारने लगे. दबंगों ने मेरी पत्नी को पीटकर घायल कर दिया. जिसमे परिवार के 4 लोग लोग घायल हुए. थाने में लिखित शिकायत की गई है." - नेवा लाल, पीड़ित